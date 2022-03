Danna Paola revela por qué no interpretó a Selena en la serie de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO-. Aunque lo que hizo famosa a Danna Paola fue la actuación, la mexicana ha revelado que su verdadera pasión es la música, por lo que volver a aparecer en las pantallas de televisión no es su prioridad en este momento.

Fue en el podcast “No hagas lo fácil” del youtuber Juanpa Zurita, que la exprotagonista de Élite se sinceró y confesó que el papel de Selena Quintanilla en la bioserie de Netflix era para ella, pero lo rechazó.

Y es que según su relató, hasta había aprendido a hablar como la reina del TexMex y hacerlo era uno de sus máximos sueños. Sin embargo, el tiempo y su apretada agenda le evitó la oportunidad de dar vida a una de sus cantante favoritas y afirmó que se quedó con la espinita de hacer el papel.

“Tengo una historia muy chistosa en la vida porque me llamaron para protagonizar la serie de Selena y por cosas de tiempo y cosas no pude; y fue muy loco porque hice el casting, me preparé, aprendí a hablar como ella, y para mí era un sueño hecho realidad y me quedé como con esa cosquillita de no haberlo podido hacer por tiempo”, comentó.

Según detalló, cuando fue llamada para interpretar a la artista ella se encontraba en las grabaciones de Élite. Tiempo después Danna recibió la notificación de que el papel era de ella, pero su carrera de solista también estaba despegando, por lo que tuvo que decidir entre ambas.

“Durante el rodaje de la segunda temporada de Élite, fue como de no sé qué hacer, en ese ínter hice el casting para Selena, lo más difícil fue llegar y saber que ya tenía el personaje, la cuarta temporada de Élite, pero ¿y mi música? Estoy empezando, le está yendo bien, eran esas tres cosas’”, reveló.

Paola se vio en un gran conflicto entre su carrera como actriz y cantante, por lo que recurrió a la numerología porque esta “no se equivoca”.

“En la numerología no hay falla, me dijo que tenía el número 6, arte, creatividad, música, y me dijo, tú en tu línea de vida siempre has creído que eres la actriz que cantas, error, eres la cantante que actúa, te falta decidir lo que tú quieres’”, confesó.

Danna no reveló si en algún momento volverá a protagonizar alguna serie.