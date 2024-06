“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, comenzó diciendo la intérprete mexicana.

Ángela dejó claro que está consciente de lo que se habla de ella en redes sociales, pero aseguró estar tranquila porque está viviendo un amor bonito y en su tiempo, por lo que pidió un “chance” para explicar bien las cosas, al mismo tiempo que pidió que no los crucifiquen por la decisión que tomaron de hacer público su amor,

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, mencionó.

Asimismo, Aguilar aclaró que los rumores de boda y de embarazo son falsos. “No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.

Ángela Aguilar también dejó claro que no quiere ser reconocida como “la novia de”, porque ella se ha abierto paso desde hace más de 10 años en la industria musical para ser reconocida por su talento. “Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, afirmó.