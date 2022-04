Allisson Lozz sobre su carrera como actriz: “Me lastima recordar mi vida pasada”

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Allisson Lozz, famosa por sus protagónicos en telenovelas, se sinceró y rompió en llanto al relatar las verdaderas razones que la llevaron a terminar con su carrera artística.

Fue a través de un video en Instagram que Lozz pidió a sus seguidores que la dejen seguir con su vida y que si la ven en la calle no le pidan fotografías porque no es una persona pública.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, dijo entre lágrimas.

De igual forma, compartió algunas de las experiencias dolorosas que sufrió cuando grababa en Televisa y aseguró que la telenovela “En nombre del amor” fue la gota que derramó el vaso.

“Yo lloraba ahí diario, era un abuso impresionante. Si yo me sentía enferma a mí me gritaban”, reveló.

Además, dijo que ella era la que mantenía a su familia y el dinero no le era suficiente y no tenía apoyo económico para los gastos extras que surgían.

“Por lo poco que ganaba, a penas mantenía a mi familia, yo no tenía dinero para comprar mis vestidos de noche para los eventos y no iba. Era la urgencia que yo tenía para mi familia, de tenerles un techo dónde vivir, tan niña, a veces eso lo marca a uno. Yo desde niña dije ‘me voy a liberar de esto’”, confesó.

Aclaró que no vivió abuso sexual porque su manager siempre la cuidó mucho.

Lozz confesó que la telenovela que más disfrutó grabar fue “Al diablo con los guapos”, sin embargo destacó que las jornadas eran muy pesada y tuvo que tener ayuda psicológica. Además, reveló que las novelas infantiles eran excesivas y por eso cerró Televisa niños.

Entre lágrimas aseguró que sabe que sus seguidores no tienen la culpa de lo que ella vivió, pero no está dispuesta a “sacrificar mi paz mental, mi tiempo con mi familia”.