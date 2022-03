La razón por la que a Alejandra Guzmán no le gustó su bioserie

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante mexicana Alejandra Guzmán explicó su descontento con la serie sobre su vida lanzada hace un par de años, pues aseguró que hubo grandes alteraciones en la historia.

Fue mediante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ en que la intéprete de ‘Yo te esperaba’ dijo haber perdido las esperanzas en este tipo de producciones.

“Yo de las series ya no creo mucho porque yo platiqué y luego ya me juntaron a todos, entonces yo ya no sabía qué novio era cuál ni qué onda porque juntaron a todos”, dijo.

VEA: ¡Confirmado! ‘El Último Rey’, la serie de Vicente Fernández, tendrá segunda temporada

Asimismo, mencionó que ella narró a detalles los momentos más importantes de su carrera y que estos fueron demasiado dramatizados en varias escenas.

Sus declaraciones surgieron en medio de la polémica generada por ‘El Último Rey’, la serie no autorizada de Vicente Fernández.

Alejandra Guzmán está a punto de iniciar su gira ‘Perrísimas’ en abril próximo junto a Paulina Rubio. Cabe mencionar que es la primera vez que ambas compartirán juntas un mismo concierto.

ES DE INTERÉS: ¿Por qué los premios de la Academia se llaman ‘Oscar’?