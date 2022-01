Laura Bozzo anuncia su regreso a la televisión: 'Vienen grandes cambios'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Laura Bozzo enfrentó problemas muy delicados el año pasado, por lo que este 2022 está dispuesta a probar cosas nuevas y retomar su camino en la televisión, según anunció en su cuenta oficial de Instagram.

Fue un video el que tomó por sorpresa a sus más de 600 mil seguidores, pues en él se confirma que la conductora peruana estará de vuelta en la pantalla chica con un polémico programa. "Quiero agradecer a mi Virgen de Guadalupe por este nuevo milagro en mi vida: regresar a la tele, ya les contaré en qué andamos con mi manager, que debe concretarse esta semana. ¡No puedo hablar más, los amo", escribió la 'Señorita Laura'.



Cabe mencionar que la grabación hace un recuento de la trayectoria de Bozzo, quien es catalogada como una de las conductoras más polémicas del medio.

En cuestión de minutos, sus fanáticos enviaron sus mensajes de apoyo y felicitaron a Laura Bozzo por iniciar con pie derecho este año. "Muchas felicidades Laura!! Éxito", "Laura eres una valiente Triunfadora, te admiro", "Te espero con ansias preciosa", "Laura eres una valiente Triunfadora, te admiro lo fuerte que eres", escribieron algunos usuarios.

Tiempo después, la presentadora dio la noticia a sus seguidores de que se convertiría en abuela y agregó que vienen novedades en su carrera profesional lo que muchos relacionaron su regreso a la televisión. "Vienen grandes cambios en mi vida, cambios total y completamente radicales: vamos a probar, hemos presentados proyectos nuevos. De verdad, muchísimas gracias por tanto cariño"

Hasta el momento no se conocen más detalles sobre su nuevo programa, sin embargo, se estima que lleve la misma línea del show 'Laura en América', pues ha sido bien recibida por los espectadores. Se espera que en los próximos días informen sobre su fecha de estreno.

Problemas legales

Laura Bozzo ha estado bajo los reflectores por ser acusada de un delito fiscal. Sin embargo, esta no es la primera ocasión que Laura tiene problemas con el SAT. En 2018 fue acusada de evasión tributaria por un monto de 17 millones de pesos tras no haber cancelado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa única (IETU) en 2012.

Asimismo, el mexicano Alfredo Adame, con quien la peruana ha tenido varios conflictos, la acusó de tráfico de personas y anunció que pronto procederá a realizar la debida denuncia en su contra. "Ya está todo listo, nada más que asome la cabeza y va", dijo ante las cámaras.

La peruana explicó que los diversos problemas que ha sufrido en los últimos meses le han afectado su salud tanto física como mental. "Hasta ahora tengo ataques de pánico, yo tengo un psiquiatra desde hace varios años. Yo soy medio loca, no voy a decir que no. Desde los 8 años me llevaron por primera vez al psicólogo" dijo para los medios mexicanos.

