Critican a Toni Costa por besar a su hija en la boca: 'Eso no se debe hacer'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una fotografía publicada por Toni Costa, en la que aparece besando en la boca a su hija Alaia, revolvió las redes sociales provocando fuertes críticas en su contra, pues muchos consideraron que es un acto indebido de un padre con su hija.



Lo anterior ocurrió luego de que su expareja Adamari López diera positivo a covid-19, por lo que el bailarín ha pasado mucho tiempo con su pequeña hija, quien recientemente logró acumular un millón de seguidores en sus redes sociales.



De modo que Toni Costa decidió celebrar el logro de Alaia anunciando un reel de baile con su hija al mismo tiempo que compartió la polémica fotografía que lo muestra agachado besando en la boca a la menor. "Mi princesa, papi te ama tanto", escribió.

En cuestión de minutos, le llovieron múltiples críticas de internautas indignados por su accionar, pues argumentaban que 'eso no se debe hacer ya que hay límites que no deben cruzarse por la sexualidad', otros dijeron que los besos en la boca entre padres e hijos son normales, pues solo denotan amor puro. También hubo quien le aconsejó acudir a un psicólogo.



"Para algunas culturas es normal, para otras no. Si los padres lo aceptan es decision de ello", explicó otra usuaria. "No es necesario besarla en la boca Para demostrar cuando la quieres es obvio es tu hija y que la adora", "Tan feo que se ve eso. Aunque se quieran", "¿Qué es esto?, besar a su hija en la boca, ella es una niña y el pesando a quien sabe quien, bueno digo yo que no me parece bien, el amor no se demuestra con besos a los hijos en la boca", consideraron algunos.



Hasta el momento, Costa ha hecho caso omiso a las críticas de sus redes sociales y se ha dedicado a disfrutar momentos con su pequeña.



Toni Costa y Adamari López anunciaron su ruptura en mayo de 2021, pero ambos han logrado mantener una relación cordial para no afectar a Alaia.

