Golden Globes, por primera vez sin gala, sin estrellas ni transmisión

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Los Golden Globes o Globos de Oro se desarrollan la noche de este domingo de manera muy particular, sin gala, sin estrellas en la alfombra roja y sin transmisión. Si los Globos de Oro no son televisados, ¿le importarán a alguien?



La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, según sus siglas en inglés), procederá con sus premios al cine y la televisión esta noche fuera del aire, sin nominados, invitados famosos, alfombra roja, anfitrión, prensa o siquiera una transmisión en vivo. En un año plagado de polémicas, la autoproclamada fiesta más grande de Hollywood se ha reducido a poco más que un feed de Twitter.

LEA: Aseguran que Juan Gabriel tuvo más hijos no reconocidos: 'Hay uno grandote que es médico'



Los miembros de la HFPA y algunos beneficiarios de las subvenciones filantrópicas del grupo se reunirán en el Hotel Beverly Hilton para un evento privado de 90 minutos a partir de las 6 de la tarde de Los Ángeles (0200 GMT).

Los nombres de los ganadores se revelarán en tiempo real en las redes sociales y el sitio web de la organización. Se dará especial énfasis, dicen, a sus esfuerzos caritativos a lo largo de los años.

LEA: Daddy Yankee desaparece de las redes sociales ¿Dónde está?



Que la organización haya procedido con cualquier tipo de evento fue una sorpresa para muchos en Hollywood. La HFPA fue criticada luego que una investigación del Los Angeles Times revelara en febrero fallas éticas y una sorprendente falta de diversidad: no había un solo periodista negro entre los 87 miembros del grupo. Los estudios y las empresas de relaciones públicas amenazaron con boicotear. Tom Cruise incluso devolvió sus tres Globos de Oro, mientras que otros artistas de primera línea criticaron a la organización en las redes sociales.

LEA: Famosos que han sido vinculados con el narcotráfico; algunos fueron asesinados



Entre los actores famosos están nominados, como Will Smith por “King Richard”, Kristen Stewart por “Spencer”, Leonardo DiCaprio por “Don’t Look Up” (“No miren arriba”), Denzel Washington por “The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”), Ben Affleck por “The Tender Bar” y Lady Gaga por “House of Gucci” (“La casa Gucci”).