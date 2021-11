"Derrame es inoperable": Carmen Salinas no puede regresar del coma

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La salud de la actriz y productora de Aventurera, Carmen Salinas, sigue causando preocupación en el medio artístico mexicano ya que su estado no mejora.

La famosa "doña Cuquita" de "Nosotros los guapos" se encuentra en coma tras el derrame cerebral que la desvaneció en su hogar el miércoles pasado. Tras su hospitalización, su sobrino y representante Gustavo Briones informó que está muy grave, pero estable.

En entrevista con el programa Hoy, el representante de Salinas aseguró que la famosa no puede regresar del coma. Además de que comentó que no puede ser operada por el derrame, debido al lugar en el que se dio éste.



“Está muy muy grave, pero estable. No puede regresar del coma”, confirmó su sobrino Gustavo Briones.



Asimismo, indicó que otro especialista ya la revisó, pero que es el mismo diagnóstico: no pueden operar a la famosa porque el lugar en el que se dio el derrame es inoperable.

Sobre los rumores que indicaron que la famosa estaba intubada, el representante de Carmen Salinas aseguró que es mentira. Informó que tiene un respirador artificial solamente: “No está intubada. Tiene un respirador, pero intubada no está”, aseguró.



Además negó que Carmen Salinas tenga muerte cerebral como trascendió horas antes. Salinas tuvo una pequeña reacción.



De acuerdo con lo revelado por Gustavo Briones, sobrino y representante de Carmen Salinas, la ex productora teatral de ‘Aventurera’ movió un poco su mano cuando escuchó que hay muchas personas que están pendientes de ella y que le desean lo mejor.



El derrame fue provocado por una alza en la presión.

