Mamá de Octavio Ocaña habla por primera vez: "Mátenme a mí"

TABASCO, MÉXICO.- Aún devastada por la muerte de su hijo Octavio Ocaña, Ana Lucía, madre del actor, desearía que los policías la hubieran matado a ella.



A pocos días del confuso incidente en el que el actor que interpretó a "Benito Rivers" en Vecinos murió, la madre aún no puede creer cómo le arrebataron la vida a su pequeño



"Mátenme a mí, pero a mi hijo no. Hubiera querido decirles mátenme a mí, por favor mátenme a mí”, comentó la acongojada madre en una entrevista a Primer Impacto.



Ana Lucía asegura estar "muerta por dentro" y recordó que desde que Octavio era un niño siempre intentó protegerlo del peligro.



Además, agradeció el cariño mostrado a su hijo: “Gracias por tanto amor. Está en un lugar de luz, de perdón y de consuelo. Estamos tranquilos por eso. Gracias”.



La madre de Octavio luce evidentemente devastada y dolida por la muerte de su hijo, a quien enterró en su natal Tabasco, en medio de aplausos y al son de "Amor Eterno" de Juan Gabriel.



Y es que la familia de Octavio sostiene que el joven no se quitó la vida como han querido mostrar las autoridades, por lo que investigarán lo que realmente ocurrió.



El padre del fallecido actor sostuvo que los acompañantes del comediante, en el momento del accidente, fueron torturados para admitir que él se había disparado en la cabeza con el arma que sacó de la guantera.



Y es que según las autoridades mexicanas, el joven iba bajo los efectos del alcohol y la marihuana.



El progenitor de Ocaña asegura que a su hijo lo mataron y hará lo posible por saber la verdad.

Amenazas

Mhoni Vidente reveló hace unos días que el joven recibió un disparo desde afuera de la camioneta que conducía y no por una del arma que él llevaba.



Asimismo, aseguró que el joven caminaba con seguridad por algunas amenazas que había recibido en el pasado.



"La visión que tengo es que lo matan ya cuando choca, definitivamente cuando choca este niño es cuando le dan el balazo y otra de las visiones que tengo es que la carta de la muerte ya lo venía siguiendo", reveló.



"Veo que realmente la patrulla junto con otro auto venía siguiendo la camioneta y Octavio Ocaña no se quería parar porque temía por su vida, Octavio Ocaña ya sabía que lo estaban persiguiendo y veo que los policías lo dejan morir por situaciones extrañas ajenas", añadió.