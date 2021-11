Padre de Octavio Ocaña: "A mi hijo lo mataron"

TABASCO, MÉXICO.- Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña, causó polémica al asegurar que a su hijo lo mataron los policías y que no se disparó accidentalmente como señala el comunicado de la Fiscalía de México.



El padre del actor que dio vida a "Benito" Rivers en la serie Vecinos dijo que no está dispuesto a aceptar la versión oficial de la Fiscalía porque él sabe cómo ocurrieron los hechos.



Según el progenitor, él ya habló con los dos hombres que viajaban con su hijo y que fueron puestos en libertad 48 horas después del incidente. A ellos los hicieron firmar un documento para decir que al actor se le disparó el arma tras chocar su vehículo cuando huía de la policía.



“A mi hijo lo mataron, no hay de otra, lo asesinaron los policías, no hay de otra”, dijo el padre durante una entrevista.

De igual forma, aseguró que su hijo no iba ingerido de bebidas alcohólicas ni drogado como dio a conocer el comunicado sobre su examen toxicológico.



"Los policías le dieron alcance y le dispararon en la cabeza (...) A mi hijo algo le querían hacer, como no se dejó lo persiguieron y lo mataron como un delincuente", sostuvo el acongojado padre.



“Los dos testigos son amigos míos, amigos de mi hijo... me dijeron que los obligaron a firmar que mi hijo se había disparado”, confesó el padre del fallecido actor.



Peréz afirmó que está comprometido a buscar justicia por la muerte de su hijo y aseguró que está dispuesto a hacer cualquier cosa porque la verdad salga a la luz, aunque eso signifique hacerlo por "las malas".



Además, Octavio cuestionó los procedimientos que se utilizaron para limpiar la escena, pues los policías fueron vestidos de civiles.

El comunicado de las autoridades reveló que Octavio Ocaña sacó el arma de la guantera de su vehículo cuando era perseguido por la policía tras no haber parado cuando se le ordenó.



Asimismo, detalló que el joven se conducía bajo las influencias del alcohol y marihuana. En el vehículo se encontró bebidas alcohólicas.