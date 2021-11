Khloé Kardashian y True tienen covid-19, esto es lo que se conoce sobre su salud

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Khloé Kardashian y su pequeña hija True dieron positivo a la prueba de covid-19, según lo informó la empresaria en sus redes sociales.



"Les quería dejar saber que True y yo dimos positivo a covid. He tenido que cancelar varios compromisos y lo siento. Afortunadamente yo me he vacunado así que todo estará bien", expresó.

Ambas se encuentran en aislamiento y así permanecerán hasta que den negativo al virus. "Estaremos aquí en cuarentena y siguiendo las normas", añadió, pidiendo a sus seguidores que se cuiden. "Manténganse todos a salvo".



Es importante recordar que la empresaria de 37 años ya había enfrentado la enfermedad. Khloé contó durante una entrevista el desgarrador momento que vivió al tener que separarse de su hija, pues tuvo que fingir que estaba fuera de casa y encerrarse en su habitación para no tener contacto con ella.



Su familia no ha mencionado nada en relación de la salud de Khloé.

