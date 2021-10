Filtran grabación de llamada al 911 tras la tragedia en película de Alec Baldwin

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras la tragedia que ocurrió durante la grabación de 'Rost', la película donde participó el actor Alec Baldwin, el audio de la llamada de emergencia que se realizó al 911 trascendió para ampliar detalles de los momentos de angustia que se vivieron en el set.

El llamado de auxilio fue realizado por una supervisora del guión, quien asustada contó que dos personas resultaron heridas luego de que se disparara una pistola que supuestamente tenía balas de salva. “Tenemos dos personas que accidentalmente recibieron un disparo en un set de filmación con un arma de utilería. Necesitamos ayuda inmediatamente. Bonanza Creek Ranch. Vamos...”, se escucha decir a la mujer en el rodaje.

De modo que la operadora intenta que la mujer mantenga la calma e intenta saber si las balas eran reales o no. “No tenemos... no puedo decirle eso. Tenemos dos heridos por unos disparos en una película”, le respondió la supervisora.

LEA: Ella era Halyna Hutchins, estrella de la fotografía que Alec Baldwin mató por accidente

Aunque la mujer no aclaró si los heridos, Halyna Hutchins y Joel Souza, tenían hemorragias graves, se le escucha quejarse de que otra persona que forma parte de la producción debía controlar las armas.

Luego, un hombre tomó el teléfono y la operadora le preguntó por la severidad de las heridas. El trabajador no supo qué responderle y le contó a la operadora que había dos personas heridas, que un médico estaba atendiéndolos y que la atención médica era urgente. Además les dijo que los dos estaban conscientes.

+: Devastado y llorando, así fue captado Alec Baldwin tras disparar contra compañera de set

El actor estadounidense Alec Baldwin le disparó el jueves a una directora de fotografía e hirió a un director en un trágico accidente con un arma de utilería en el set de la película "Rust" en Nuevo México.

La directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años, fue llevada en helicóptero con una herida en el estómago al hospital, donde falleció después.

El director de "Rust", Joel Souza, de 48 años, fue llevado de ambulancia a otro hospital, donde fue dado de alta después de ser atendido, de acuerdo con informaciones ofrecidas por un miembro del elenco.

+: Asistente de utilería le habría dicho a Alec Baldwin que el arma no estaba cargada

El actor de 63 años, ganador del Emmy, fue interrogado por los detectives que investigan el incidente.

El departamento del sheriff dijo que Baldwin acudió de forma voluntaria, respondió preguntas y ofreció declaraciones. Después se fue y no fue arrestado. Tampoco se presentaron cargos.

Un vocero del despacho dijo que se abrió una investigación.

Baldwin tuiteó el viernes que estaba "cooperando absolutamente" con el trabajo de la policía.

ES DE INTERÉS: FBI declara oficialmente prófugoa Larry Ramos, esposo de Ninel Conde

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and