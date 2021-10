Evaluna revela por qué llamará a su bebé Índigo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El embarazo de Evaluna Montaner y su esposo Camilo ha causado furor en las redes sociales en los últimos días.



La pareja decidió dar la noticia a través de un nuevo tema al que titularon Índigo y que narra lo feliz que se encuentran por la llegada de un nuevo integrante a la familia.





Recientemente, durante una entrevista por la promoción de la película Koati, en el que Evaluna es parte del doblaje, ella contó que el embarazo los tomó por sorpresa cuando realizaban una gira por Europa. Ahí comenzaron las sospechas de que su mayor sueño se estaba volviendo realidad.



La cantante dijo que ni ella ni su esposo Camilo quieren saber el género de su bebé hasta que nazca, pues independientemente de que sea niño o niña lo nombrarán Índigo.

Vea aquí: Así reaccionó la familia de Camilo y Evaluna tras el anunció de su primer hijo



“No sabemos qué va a ser y no vamos a saber hasta que nazca”, dijo la intérprete de "La gloria de Dios".



Asimismo, confesó que "ahora que decidimos el nombre nos ha llegado como todo el mundo a contarnos diferentes cosas de Índigo y nos gusta cada vez más".



"Yo crecí con una niña que se llamaba Índigo y me encantaba como nombre y eso siempre pensé que era nombre de niña y después pensé es perfecto para mí, es perfecto para cualquier cosa, entonces nada fue como decisión de este va a ser el nombre del primer hijo que no queremos saber hasta después", finalizó.

Evaluna y Camilo se casaron el 8 de febrero del 2020 y desde entonces han causado furor en las redes por sus constantes muestras de amor.