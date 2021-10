'El Juego del Calamar' se convierte en el lanzamiento más exitoso de Netflix

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El drama distópico 'El Juego del Calamar' se ha convertido en la serie más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de espectadores desde su estreno hace menos de cuatro semanas, dijo la plataforma de streaming este martes.



La producción de Corea del Sur, que se convirtió en un éxito global sin precedentes, diseña un mundo macabro en el cual personas discriminadas deben competir entre sí en juegos infantiles transformados en disputas mortales.



En 'El Juego del Calamar' quien vence puede aspirar a un premio multimillonario, mientras que quien pierde es asesinado.

LEA: El Juego del Calamar: seis datos que debes saber para entender el k-drama



Con una fuerte repercusión en las redes sociales, 'El Juego del Calamar' ha liderado los escalafones de Netflix en más de 80 países.



"¡'El Juego del Calamar' ha alcanzado oficialmente 111 millones de fans, es nuestro mayor lanzamiento!", tuiteó Netflix.



En comparación, la serie de época "Bridgerton" llegó a 82 millones de hogares en su estreno, de acuerdo con los números de Netflix, que contabiliza a cualquier cuenta que ve un episodio por al menos dos minutos.

ADEMÁS: 5 series parecidas a El Juego del Calamar que puedes ver en Netflix



El éxito del k-drama amplía la creciente influencia global de Corea del Sur en la cultura popular, siguiendo a las exitosas bandas del K-pop - como BTS - y la película ganadora del Oscar, "Parásitos".



Es también la más reciente victoria para Netflix en su apuesta para producir más contenido internacional y en idiomas diferentes al inglés. La tercera serie de Netflix más vista en su estreno es la francesa 'Lupin'.



La plataforma de streaming ofrece 'El Juego del Calamar' en versiones dobladas y subtituladas en varios idiomas, lo que le permite expandirse a nuevas audiencias.



En febrero, Netflix, la líder de su tipo en el mundo, anunció planes de invertir 500 millones de dólares este año en series y películas producidas en Corea del Sur.

Perhaps the real Squid Game was the friends we made along the way pic.twitter.com/jiZbclLjGx