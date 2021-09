Uma Thurman revela su "secreto más oscuro" y critica la ley de aborto de Texas

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Ante la polémica que genera la nueva ley de aborto aprobada en Texas, la actriz Uma Thurman reveló su secreto más oscuro: realizarse un aborto para seguir con su carrera.



La protagonista de Kill Bill escribió un artículo en el Washington Post, en el que dijo que se sintió obligada a compartir su propia historia "con la esperanza de alejar las llamas de la controversia de las mujeres vulnerables en quienes esta ley tendrá un efecto inmediato. ... Siento que es mi responsabilidad hablar y ponerme en sus zapatos".



La famosa actriz reveló que su aborto lo practicó cuando era una adolescente y tomó la decisión tras discutir sus opciones con sus padres. El aborto se lo realizó en Alemania.

"Hay mucho dolor en esta historia, ha sido mi secreto más oscuro hasta ahora. Tengo 51 años y estoy compartiendo esto desde el hogar en el que he criado a mis tres hijos, que so mi orgullo y alegría. Mi vida ha sido extraordinaria, a veces llena de desamor, desafío, pérdida y miedo - así como la vida de muchas mujeres- pero también ha estado marcada de coraje y compasión.

Concebí a mis hijos con hombres que amé y confié lo suficiente para atraverme a traer niños a este mundo. No me arrepiento del camino en el que he viajado. Aplaudo y apoyo a las mujeres que han tomado decisiones diferentes.



El aborto que tuve de adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, algo que me angustia y me causa tristeza todavía, pero fue el camino a la vida llena de alegría y amor que he experimentado. Elegir no seguir con el embarazo me permitió crecer y convertirme en la madre que quería y necesitaba", manifestó en el artículo.



La actriz de Pulp Fiction, además criticó que la ley de aborto en Texas es "algo parecido al horror", y que es "un escenario para una crisis de derechos humanos para las mujeres estadounidenses".

Agregó: "Esta les no es más que otra herramienta discriminatoria contra esas personas que se encientran en desventaja económica y, a menudo, de hecho, contra sus parejas (...) Las mujeres y los niños de familias adineradas conservan todas las opciones del mundo y corren poco riesgo".



"Puedo asegurarles", escribió, "que nadie se encuentra en esa mesa a propósito".

Radical ley de aborto

Una "radical" ley que prohíbe el aborto después de seis semanas de gestación sin excepciones por violación o incesto entró en vigor el pasado 1 de septiembre en Texas.



Esta norma es la más restrictiva sobre el aborto en todo Estados Unidos, ya que no se podrá realizar el procedimiento una vez que se escuchen los latidos del corazón.



Además, permite a los ciudadanos, en lugar de a los funcionarios estatales como los fiscales o los departamentos de salud, hacer cumplir la prohibición.



Esta ley establece que "cualquiera que demande con éxito a un trabajador de un centro de salud, un proveedor de servicios de aborto o cualquier persona que ayude a alguien a acceder a un aborto después de seis semanas será recompensado con al menos 10,000 dólares, pagados por la persona demandada".

Ante las críticas por aprobar la radical ley, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, aseguró que harán todo lo posible por eliminar a los violadores de las calles.