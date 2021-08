“Sigo enamorada de ti, lo grito a los cuatro vientos”: le confiesa Angélica Vale a Ricky Martin  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La protagonista de la Fea más Bella, Angélica Vale, se le declaró a Ricky Martin y le confesó, en un programa de radio, que desde que es niña ha estado enamorada de él.



“Yo le agradezco a la vida tenerte a ti. Nunca nos vemos, pero me atrevo a decir que somos amigos porque existe ese cariño de tantos años”, comenzó a narrar la hija de Angélica María, en una entrevista.



“Te conocí la primera vez que fuiste a México, yo tenía 11 años y me enamoré de ti desde ahí, sigo enamorada de ti, lo grito a los cuatro vientos, mi marido lo sabe”, expresó entre risas la también comediante.



Ricky Martin, por su parte, compartió el recuerdo que narró su amiga. “Me invitaste a tu casa, y me acuerdo ese día que pasamos en tu casa. Han pasado dos o tres añitos, pero se siente como si fuera ayer”, contó el cantante.



“Tú me diste la oportunidad de estar en teatro por primera vez, Angélica, eso es algo que yo nunca me canso de repetir, lo agradecido que yo estoy por ti, por tu familia, por tu mami, por tu abuelita que en paz descanse, que inyectaron en mí esa pasión por el teatro”, reveló Ricky.



Ambos artistas actualmente se encuentran en proyectos personales y profesionales, pues la música los une.