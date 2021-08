Markos D1 rompió el silencio sobre supuesto embarazo y la relación con Lyn May

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1, se pronunció respecto al supuesto embarazo de la vedette mexicana Lyn May y reveló que aunque no tiene una relación sentimental con ella, sí puede ser el padre de su hijo debido a un encuentro casual del que "perdió la memoria".

En una entrevista para 'Suelta la sopa', el artista contó que la noticia lo tomó por sorpresa ya que Lyn May no le dijo nada. "Pensé que era una broma, pero luego ya lo miré que estaba en las televisoras y me habló mi mamá y (pensé): ¿Cómo que voy a ser papá?”, dijo Markos.

Para comprobarlo, le hizo múltiples llamadas a la vedette, mismas que no fueron respondidas.

Por otro lado, el joven de 38 años, aclaró que no tiene ninguna relación sentimental con Lyn May, aunque reveló que tuvieron 'una noche de copas' hace tres meses, de la cual no recuerda nada, pero no descarta que en ese momento se podría haber dado el embarazo, pues concuerda con el tiempo que May tendría de gestación.

“Nunca hemos tenido una relación, más que de trabajo. Pero obviamente, en una noche de copas que pasó sí nos quedamos juntos, cuando fue lo de Siete en México. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ahora sí que como dice Thalía: ‘No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó'”, añadió en referencia a la canción de la mexicana.

Finalmente, Markos D1 dijo que viajaría a México para ponerse en contacto con la bailarina y esclarecer la situación.

¡Un varón!

La extravagante Lyn May ha decidido mantener a sus seguidores informados sobre su supuesto embarazo y aunque recientemente dijo que todo se trataba de una broma, ahora ha mantenido la versión de la gestación y compartió la noticia de que espera a un varón, adjuntado una ecografía de su vientre.

En entrevista con Sale el Sol, Liliana Mendiola, como es su verdadero nombre, se dijo sumamente feliz porque sea un varón, ya que es madre de tres niñas. Sin embargo, después ocasionó revuelo cuando confesó que cree que está en espera de gemelos.

Asimismo, la vedette reveló que desea que su parto sea natural y aprovechó para contar que su madre está muy emocionada por el nuevo miembro de la familia.

El pasado 10 de agosto, Lyn May sorprendió con la noticia de que se convertirá en madre a sus 68 años. A través de su Instagram, la famosa compartió la noticia y etiquetó a su supuesto novio Markos D1.

"Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y @markosd1official estara muy contento de ser papa. #lynMay #MarkosD1 #bebe #regalo #mamá" , escribió.

