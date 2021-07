Descalifican a juez privado del divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt   

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una corte de apelaciones de California descalificó el viernes a un juez privado a cargo del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, lo que le dio a Jolie una importante victoria en el caso.



La Corte de Apelaciones del 2do distrito estuvo de acuerdo con Jolie sobre que el juez John W. Ouderkirk no reveló suficiente sus relaciones comerciales con los abogados de Pitt.



“La falta ética del juez Ouderkirk, considerada junto con la información revelada con respecto a su recientes relaciones profesionales con los asesores de Pitt, podría llevar a que una persona objetiva, al tanto de todos los hechos, tuviera una duda razonable acerca de la capacidad del juez para ser imparcial. Se requiere una descalificación”, dictó la corte.



La decisión significa que la pelea por la tutela de los cinco hijos menores de edad de la pareja, que estaba llegando a su fin, podría volver a comenzar.



El juez ya dictó el divorcio de la pareja, pero manejó por separado la tutela de los hijos.



Al igual que muchas parejas famosas, Pitt y Jolie decidieron contratar a su propio juez para tener mayor privacidad en el proceso de divorcio.



Ouderkirk declinó descalificarse a sí mismo cuando Jolie lo solicitó en agosto. Un juez en una corte menor dictó que la solicitud de descalificación de Jolie se había presentado demasiado tarde. Tras esto los abogados de Jolie apelaron.



Los argumentos presentados el 9 de julio ante la corte de apelaciones e enfocaron en cuáles reglas éticas deberían aplicarse a jueces privados que, como Ouderkirk, suelen ser jueces de tribunales superiores retirados.



“Si vas a asumir el papel de un juez privado pagado tienes que cumplir las reglas y las reglas son muy claras, requieren transparencia total”, dijo el abogado de Jolie Robert Olson. “Asuntos que debieron ser revelados no fueron revelados”.



El panel cuestionó si un acuerdo tal debería permitirse de entrada en California, pero su fallo aplica sólo para Ouderkirk.



Los abogados de Jolie y Pitt no tenían comentarios de momento sobre el fallo.



Jolie, de 46 años, y Pitt, de 57, fueron una de las parejas más prominentes de Hollywood por 12 años. Estuvieron casados por dos años cuando Jolie pidió el divorcio en 2016. Su divorcio se formalizó en abril de 2019, después de que sus abogados pidieron un fallo que permite a la gente casada ser declarada soltera mientras otros asuntos, incluyendo financieros y de la custodia de sus hijos, continuaban resolviéndose.



En mayo Jolie y sus abogados criticaron a Ouderkirk por no permitir que los hijos de la pareja testificaran en las audiencias.



La actriz también dijo que el juez “no había considerado adecuadamente”, una sección del código de tribunales de California que indica que el bienestar de los menores se afecta si la tutela es otorgada a una persona con un historial de violencia doméstica. Los documentos presentados por Jolie no daban detalles acerca de qué se refería, pero sus abogados presentaron un documento confidencial en marzo que supuestamente incluye más información.



El fallo no indica si los menores podrán testificar en el caso.