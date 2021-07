Clínica donde murió influencer rompe el silencio y responsabiliza a la joven

El informe detalla además que la joven no fue sometida al tratamiento, ya que cuando se le aplicó la anestesia tuvo un paro respiratorio. Foto: Instagram/odalis_sm

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La clínica estética donde murió la joven Odalis Santos Mena, tras someterse a un tratamiento para dejar de sudar, finalmente rompió el silencio y acusó a la deportista e influencer de provocar su propia muerte.



Skin piel de Guadalajara, México, niega cualquier responsabilidad por su fallecimiento.



En un comunicado de prensa, aseguró que la joven no dijo que consumía ciertos medicamentos cuando le hicieron llenar un cuestionario antes de pasar al tratamiento.

El documento dice que Mena llegó a la clínica cerca de las 11:13 horas acompañada de su entrenador y nutriólogo, Víctor Gómez, con el fin de someterse a un procedimiento que reduciría la sudoración de sus axilas, luego de haber sido contratada por la clínica para una campaña de belleza en la que se le iba a aplicar el tratamiento Mira Dry.



Este tratamiento ha sido realizado en otras personas desde hace seis años y cuenta con aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y las autoridades sanitarias mexicanas.

Mintió en los documentos

La clínica asegura que cada cliente debe llenar un formulario donde proporciona información para evitar complicaciones en el tratamiento, en el que la joven dijo que no consumía sustancias. "Al entregar el formulario firmado al doctor, éste le volvió a preguntar sobre el uso de sustancias y verbalmente reiteró que no", dice el comunicado.



El informe detalla además que la joven no fue sometida al tratamiento, ya que cuando se le aplicó la anestesia tuvo un paro respiratorio.

"El médico inmediatamente procedió a hacer todo lo médicamente posible. Al mismo tiempo ordenó a su equipo que se llamara a una ambulancia. Por ser una zona de hospitales, en cuanto llegó la ambulancia, Odalis fue atendida por los paramédicos", indican.



El entrenador fue contactado en medio de esta situación para saber si la influencer había usado algunas sustancias, y este dijo que había consumido "clembuterol, creatina y oxandrolona". En otras palabras la joven y su entrenador trataron de engañar a la clínica al mentir sobre el uso de sustancias.



"Todo parece indicar que la anestesia tuvo una reacción por las sustancias presentes en el organismo de Odalis, ya que los esteroides, anabólicos y el clembuterol alteran el metabolismo y afectan el crecimiento del corazón", afirma la clínica.



La familia de Odalis sin embargo ha acusado a la clínica de haber cometido negligencia médica. Acusan además al lugar por no tener un médico anestesiólogo y que la clínica no tenía servicios de emergencia o primeros auxilios para asistirla.