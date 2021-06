Lupillo Rivera confirma que ya está "casado" con Giselle Soto

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los seguidores del cantante, Lupillo Rivera, comenzaron a especular recientemente sobre una posible boda entre él y su novia, Giselle Soto, con quien lleva varios meses de relación.



Todo comenzó cuando Soto fue vista usando un lujoso anillo, por lo que los internautas le consultaron a Rivera si se había casado a escondidas, por lo que él decidió romper el silencio y respondió de forma categórica.



Durante una conferencia de prensa, el cantante fue cuestionado sobre los rumores y respondió: "No es mi novia, la muchacha, es mi esposa”, posteriormente, aseguró que ya llevan “tiempo" y además agregó que se encuentra feliz y pleno en compañía de la hermosa joven.

Sin embargo, Lupillo no dio detalles de la boda ni dijo por qué lo habían mantenido en secreto, por lo que algunos creen que se refería a estar casado porque viven juntos desde hace meses y no estrictamente al sacramento como tal, pues en las últimas semanas, cuando trascendió que se había borrado el tatuaje del rostro de Belinda de su brazo, el tatuador que se encargó de cubrir el dibujo reveló en una entrevista que el deseo de eliminar cualquier rastro de su antigua relación surgió tras el compromiso con Soto, por lo que insinuó que la boda no se había llevado a cabo.

Pero ahora, el cantante incluso "regañó" de forma jocosa a los medios de comunicación que estaban presentes en la conferencia al asegurar que debían estar más pendientes de su trabajo, pues su boda "se les pasó por alto".

Comparaciones

El cantante de música regional mexicana ha estado envuelto en escándalos desde hace un tiempo, pues su compromiso ocurrió solo unos meses después del de su exnovia Belinda con el también cantante Christian Nodal, por lo que algunos opinan que no es casualidad que ambos estén buscando formalizar sus relaciones actuales casi al mismo tiempo.



Sin embargo, él asegura estar muy enamorado y haber dejado en el pasado lo que ocurrió con su excompañera en el programa "La Voz".

