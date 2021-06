“Ya pasó por aquí y ya se fue”: la reacción de Lupillo Rivera tras burlas a su tatuaje

“Desperté con este mensaje directo para mí... motivación al 1000. Adiós a las pestes de tu vida, sigo adelante les guste o no, ¡Puro pa delante!”, escribió el cantante en su perfil. Foto: Instagram/lupilloriveraofficial

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Lupillo Rivera a causado revuelo por su nuevo tatuaje para borrar el rostro de Belinda y cómo no, si para muchos el arreglo parece más bien un tachón que un tatuaje.



Ya no tenía sentido que él conservara el tattoo de 2019 dado que Belinda ahora está comprometida con el también cantante Christian Nodal.



Desde su cuenta de Instagram, Rivera compartió un video en el que se refiere a las críticas y aseguró que son necesarias para seguir adelante y crecer.

“Desperté con este mensaje directo para mí... motivación al 1000. Adiós a las pestes de tu vida, sigo adelante les guste o no, ¡Puro pa delante!”, escribió el cantante.



“La críticas son un requisito de la grandeza. Te aseguro que no le caerás bien a todos al final, pero al final de la vida gozarás sabiendo que tú te atreviste y ellos no ¡Camina como lo hacen los búfalos! Yo soy el capitán de mi barco”, se escucha en el clip de TikTok.



Sobre el tatuaje, que ha sido objeto de burla con múltiples memes, Lupillo respondió algunos de los comentarios de sus seguidores hace un par de días. A través de los comentarios de Instagram, el cantante respondió a las críticas y causó la molestia de más de un usuario.

“Qué decepción, como se dice por acá: ‘mucho ruido y pocas nueces’, pensé realmente que de verdad sería un trabajo fregón y todo quedó en una mancha...”, opinó un cibernauta. Ante lo que Lupillo respondió: “Así lo diseñó mi morro de 12 años, señora”.

“Ay, sr. Lupillo, no se por qué pero siento que lo hace nomás de ardor porque se va a casar doña sapito”, escribió un usuario.



“ Nombre... ya pasó por aquí”, respondió el intérprete del intérprete de Grandes ligas.

El comentario de Rivera causó enojo entre algunos de sus seguidores que lo calificaron como grosero, pues no sería una manera adecuada de referirse a una expareja.

Aquí el criticado tatuaje y su proceso de creación