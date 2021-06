"Me retiré del Partido Nacional por la discriminación": Miguel Caballero Leiva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante 37 años construyó su carrera como uno de los personajes más reconocidos del entretenimiento nacional. Sus actividades como presentador, productor, promotor artístico y cultural le otorgaron el título de "El Rey de la Farándula", pero ahora, Miguel Caballero Leiva desea ser visto como la persona que está más allá de ese calificativo.



Pocas personas saben que detrás de su estilo, glamour y controvertida personalidad hay un ingeniero químico con especialización en análisis de agua, un licenciado en arte, licenciado en publicidad y un estudioso de la actuación y producción que a sus 57 años desea convertirse en diputado por el departamento de Francisco Morazán, de la mano de la Unificación Democrática (UD).



El anuncio de su candidatura política ha causado revuelo en la sociedad hondureña, pues como él mismo lo reconoce, es un personaje mediático y aunque no es la primera persona del espectáculo que busca ocupar un curul, la gestión de los anteriores puede condicionar a los votantes, sin embargo, a todos ellos, Miguel Caballero Leiva, tiene algo qué decirles.



A través de una amena llamada telefónica con EL HERALDO, el creador de los Premios Extra decidió hablar sin tapujos sobre sus pretensiones y reveló detalles acerca del "cambio de chip" al que se sometió al renunciar a una de sus pasiones para intentar lograrlo.

Su deseo de llegar al Congreso Nacional

1.- Miguel, ¿Por qué si ha construido una trayectoria tan larga y le va bien en lo que hace, está buscando una aspiración política?



Yo siempre he estado en la política, no en un cargo de elección popular, pero desde 1988 fui activista por el Partido Nacional. Participé en la campaña de Callejas, yo era el que dirigía los espectáculos dentro de las concentraciones e inclusive, ayudaba a la producción de sus videos. El grupo Laberintos era el grupo con el que hacía todas mis presentaciones, después fui avanzando porque yo lo que quería era darme a conocer en el ámbito artístico, pero no buscaba un cargo de elección, hasta el período pasado cuando una organización internacional me preguntó si me interesaba la política y yo les dije que sí. Me propusieron en una precandidatura política con el Partido Nacional, pero al final no se consolidó.

Yo me retiré por cuestiones de discriminación, porque aquí ha estado cerrado el paso para que alguien represente a la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgénero) pero yo no resentí, porque soy fiel a las instituciones en las que creo, como la Iglesia Católica, que soy católico desde niño, el Motagua y antes al Partido Nacional, bueno, era... pero ahora me buscaron los de la Unificación Democrática y me propusieron la candidatura y yo les pregunté: '¿Están seguros? ¿Creen que yo puedo dar la talla?' y me dijeron que sí, pero me tardé seis meses en decidirme.

2.- ¿Qué fue lo que finalmente lo convenció para aceptar la primera casilla de la UD por Francisco Morazán?



Primero porque la comunidad (LGTBI) necesitaba representatividad, porque para muchos es un defecto, pero para mí no, porque soy feliz como soy y tengo mi espacio, entonces puedo ser un vocero, puedo ayudar a que sea más incluyente nuestra comunidad, a que el término identidad de género se les permita a los que se condicionan como mujer, como en mi caso, o a los que se condicionan como hombre y que aparezcan con el nombre que ellos decidieron, porque en la vida a uno le ponen el nombre que los papás quieren, pero a uno no le preguntan. Además, porque yo he sido un productor cultural y artístico y los artistas, en general, necesitan un verdadero representante, alguien que haya vivido la experiencia, que sepa las necesidades y todo lo que se tenga que hacer.



Por otra parte, desde que era adolescente he sido defensor del medio ambiente. La reserva y conserva del ambiente ha sido mi temática y no por política. También porque creo que en Honduras la educación necesita modernizarse y eso para mí es vital y quiero colaborar con propuestas, entonces me puse a pensar: 'yo puedo hablar, me pueden escuchar, pueden entender mi posición'. Uno como diputado no puede ir a resolverle todo al país, pero puede ser vigilante y hacer propuestas para crear oportunidades. Además, en otro partido no me iban a dar la oportunidad porque las filas están cerradas.

Caballero Leiva es originario del departamento Santa Bárbara, pero gran parte de su vida ha transcurrido en la capital hondureña. Foto: EL HERALDO







3.- ¿Qué les dice a quienes afirman que una persona de la farándula no debe inmiscuirse en la administración de la nación?



Que yo antes que todo soy hondureño y la ley me permite optar a cualquier cargo público y si la gente me mira como perfil profesional y personal va a analizar qué es lo que puedo brindarle al país, porque lo que se necesita es proponer. La gente puede satanizarle a uno y decir que no sirvo porque tuve diferencias con alguna persona, pero eso no debe ser así, si la gente entiende esas cosas sabe que a Dios no le gusta que uno viva con resentimiento, ni recogiendo cargas negativas para tirárselas a alguien que le caiga mal. Usted quizá no me quiera, pero otras personas sí y a eso se le llama democracia.



4.- ¿Qué iniciativas le gustaría llevar al Congreso Nacional si resultara electo?



Primero, el tema de salud. Aquí se tiene que pensar en los centros de salud, hospitales, y la Secretaría de Salud tiene que tener un mejor presupuesto... el más grande para que nos cuide, porque no todos podemos ir a clínicas privadas. Entonces no sería un proyecto de ley, sino que lo que está hay que revisarlo y ver qué se le puede poner.



También en temas de educación podemos aprovechar a Hondutel, que fue una empresa que siempre brindó los mejores servicios de Honduras, entonces esas tecnologías se pueden usar para dar acceso a internet a todas las escuelas, pero que sea llevado por Hondutel porque tenemos que rescatarla.

5.- Algunos sostienen que usted pretende llevar al Congreso una agenda gay, ¿Es cierto?



Yo no voy por una agenda exclusivamente gay, esos son temas de país. El matrimonio igualitario, el aborto y esas cosas las tiene que discutir todo mundo no solo yo. Lo que no pueden hacer es enterrarlo y taparlo, tienen que discutirlo porque vivimos tiempos modernos y hoy todos tenemos derechos, ya no se puede discriminar a la gente.



6.- ¿Qué piensa de la postura de la iglesia en temas como la identidad de género o el aborto? ¿Cree que esa posición influye en el Legislativo al momento de tomar decisiones?



Creo que la iglesia se tiene que modernizar. Si realmente trabaja para la comunidad, si son enviados de Dios, Dios es inclusivo y respeta y ellos tienen que respetar. Por ejemplo: si yo me llamo Miguel y me quiero poner -por dar un ejemplo- "Alberta" o lo que sea, yo tengo derecho a esa identidad, me pertenece y es una opción mía. Entonces son temas que se tienen que discutir, la ley del Registro Nacional de las Personas (RNP) se tiene que revisar y no podemos evitarle a la gente ser feliz en su condición que ha elegido.

El carismático hondureño ha destaco por dirigir los más importantes eventos de entretenimiento a nivel nacional, formando no solo a presentadores, sino a modelos, bailarines y productores. Foto: @caballeroleiva



Caballero Leiva y sus más grandes polémicas

7.- ¿Qué le responde a la periodista Saraí Espinal tras criticar su candidatura?



Yo realmente no me quiero referir porque si yo a usted le digo una malcriadeza, le hago una mala cara o un comentario que no supe construir para decirlo y le pido disculpas, si usted no acepta la disculpa en el momento en que pasó y lo agarra como caballito de batalla o creerá que con eso me va a destruir... eso no es justo. Yo no le quiero dar protagonismo a esta señora, no la conozco, nunca he sido amigo de ella, la he visto porque estaba por ahí, pero me molesta porque eso es un comentario viejísimo y le pedí disculpas y no las aceptó. Agarró las redes sociales que son nocivas para poner a la gente en contra, pero para mí eso ya murió.



8.- Se dice que Miguel Caballero Leiva quiere llegar al Congreso por el "sueldazo"...



(Risas) No, yo soy productor independiente desde hace 35 años, yo no trabajo en el gobierno. He vivido mi vida produciendo mis espectáculos, he sido el creador de mi dinero, si yo no vendo publicidad no como. Todos mis proyectos los he autofinanciado yo y he logrado alianzas pero, ¿Sueldazo de qué? No voy a decir que gano más que un diputado, pero no gano mal, estoy bien, no soy un millonario, pero mantengo a mi familia, me mantengo y no es el sueldo del Congreso el que me va a cambiar la vida.



9.- Considerando que antes su corazón era azul, ¿Se puede confiar en que su papel dentro del Congreso será de oposición?



Yo fui nacionalista, pero acepté cambiarme de partido. Tengo muchos amigos, Honduras es un país pequeño y todos nos conocemos, entonces estuve ahí, pero soy amigo de todo mundo. Mi tatarabuelo fue vicepresidente por el Partido Nacional, mi abuelo fue alcalde 3 o 4 veces por el Partido Nacional, entonces yo vengo de esa vena con el Partido Nacional, pero ellos ya no están vivos, los amo, pero si me dejan llegar (al CN) voy a tener mi propio concepto, mi propio criterio.

"El Rey de la Farándula" ha entregado los Premios Extra desde 1999, el galardón con el que hace honor a los talentos nacionales. Foto: @caballeroleiva



10.- ¿Si la propuesta política hubiese llegado del Partido Liberal o de Libre la hubiera aceptado?

Claro que sí, yo soy un ser agradecidísimo y a mí nadie me había tomado en cuenta hasta que vino este partido y me dijo: 'hemos pensado en usted' y mi sueño es que Honduras termine con esos problemas de confrontación.



11.- ¿Considera que hay algunos diputados que no están haciendo su labor dentro del Congreso? ¿Quiénes son?

(Risas) Sí, siento que muchas personas fallaron, pero no los quiero mencionar porque también tienen su valor como seres humanos y las personas saben quiénes fallaron y que les llegaron prometiendo cosas y no cumplieron. No me gustaría señalar porque a lo mejor hubo quienes tuvieron buenas ideas, pero no lo lograron. Lo que sí puedo decir es que no solo por ser oposición es que son buenos, hay mucha gente de oposición que está ahí sin hacer nada, al igual que una gente que está en el oficialismo, pero no por gritar más alto me van a escuchar.



12.- ¿Qué pasará con el reinado que ha levantado si resulta electo en las elecciones? ¿Se lo cederá a alguien o seguirá estando al frente de la farándula hondureña?

Un rey nunca pierde su majestad. Tengo que seguir reinando porque ese es un empleo. Tengo que seguir haciendo mi trabajo de promotor cultural y mis premios Extra. Y cuando yo no esté, otras personas lo van a seguir, se ha estructurado de esa manera, pero siempre supervisado con el concepto original. Ser rey de la farándula yo no lo pedí, me lo pusieron.



Yo he sido estilista, diseñador, decorador, instructor de modelos, presentador, productor, yo voy a seguir trabajando. Usted va a tener Miguel Caballero Leiva mientras viva y Dios lo permita, para seguir siendo "El rey de la farándula". Nadie quiere abdicar, mire la reina de Inglaterra a ver si le ha querido dar la corona a su hijo, ¡Ni loca!



Caballero Leiva finalizó la conversación convencido de que será el primer miembro de la comunidad LGTBI en llegar al Poder Legislativo en Honduras, sin que sus preferencias sexuales logren opacar el brillo que le costó años encender, pues afirma que el camino para obtener la seguridad que hoy tiene no se labró de la noche a la mañana. Por muchos años hasta se vio obligado a esconderse, pues creía que su resplandor podía ofender a muchos, capaces de cerrarle las puertas que necesitaba para darse a conocer, pero ahora eso ya no le importa.



"Antes yo no era así, tenía un poco de temor porque era gay. Entonces andaba cuidándome, me pedían 100 y daba 200% para que se les olvidara mi condición sexual. Viví, no agobiado, pero a veces llegaban y me decían: 'Miguel, ¿Usted sabe de un buen presentador, porque tengo un evento y necesito uno?' y tal vez yo estaba disponible y sin trabajo, pero no me tomaban en cuenta, ¿Cómo cree que me sentía yo? No me miraban y ahora quiero que la gente me vea, que sepa que puedo proponer, que puedo hacer cosas", concluyó.

