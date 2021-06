El príncipe Carlos no quiere ver a Harry durante el homenaje a Diana

LONDRES, INGLATERRA.- La relación entre el príncipe Carlos y su hijo menor, Harry, parece seguir seriamente fracturada. Según una fuente cercana a la familia real, el hijo de la reina Isabel II no planea reunirse con su vástago aunque este viaje a Londres en los próximos días.



Harry y su hermano William deberán presenciar la inauguración de una estatua conmemorando los 60 años de la fallecida princesa Diana, pero el gran ausente en el histórico evento será Carlos.



"Carlos ha dejado bastante claro que no estará presente... porque se va a Escocia. No hay una reunión planificada entre los tres", dijo la fuente a The Sun.

VEA: Príncipes Harry y William rinden homenaje a su abuelo, el difunto duque de Edimburgo



Por su parte, Harry viajaría a Londres por segunda vez desde que participó junto a su esposa, Meghan Markle, en una explosiva entrevista con Oprah Winfrey, donde destaparon los más íntimos secretos de la familia real británica. Su primer viaje después de la comparecencia fue para el sepelio de su abuelo, el príncipe Felipe.



Y aunque en el evento en honor a Lady D, sus hijos deberán estar juntos, la persona entrevistada por The Sun reconoció que la relación aún es tensa entre ambos.

ADEMÁS: Pensamientos suicidas, racismo e infidelidades: los escándalos de la familia real británica



"No han habido conversaciones personales o adecuadas, solo un intercambio muy breve y mínimo de mensajes de texto. La relación es todavía muy tensa y no hay señales de que haya algún tipo de unión a corto plazo", finalizó.