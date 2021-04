Fallece Paul Ritter, el famoso actor de "Chernobyl" y "Harry Potter"

LONDRES, INGLATERRA.-El versátil actor británico Paul Ritter, quien apareció en la franquicia de “Harry Potter” y tuvo un papel prominente en el desastre nuclear en la serie “Chernobyl”, falleció, dijo su agente el martes. Tenía 54 años y lidiaba con un tumor cerebral.



Ritter, cuyo rostro era familiar para los televidentes y cinéfilos de Gran Bretaña, interpretó a Martin Goodman, el excéntrico padre de una familia judía londinense, en la serie de comedia “Friday Night Dinner” de Channel 4.



También encarnó al condenado ingeniero nuclear Anatoly Dyatlov en el drama de HBO “Chernobyl”, al hechicero Eldred Worple en “Harry Potter and The Half-Blood Prince” (“Harry Potter y el misterio del príncipe”), y a un operativo político tortuoso en la cinta de James Bond “Quantum of Solace”.



Ritter trabajó con frecuencia en el Teatro Nacional de Gran Bretaña, en producciones como “All My Sons”, “Coram Boy” y “The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time”. También apareció en “Art” en el Old Vic de Londres y en una puesta en el West End del drama real “The Audience”, como el primer ministro John Major, junto a una reina Isabel II interpretada por Helen Mirren.



En 2009 fue nominado a un premio Tony por su actuación en la farsa de Alan Ayckbourn “The Norman Conquests” en Broadway.

El actor Russell Tovey dijo que Ritter fue “uno de los mejores y más agradables actores que jamás haya conocido”.



El actor y comediante Rob Delaney tuiteó que Ritter “la sacó del parque en ‘Chernobyl’. Al verlo, conscientemente pensé, ‘Oh, tenemos una nueva estrella de cine’. Entre eso y lo chistoso que era en ‘Friday Night Dinner’... simplemente tenía un talento irreal”.



La agencia Markham, Froggatt & Irwin dijo que Ritter murió el lunes por la noche “tranquilo en su casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado”.



“Paul fue un actor excepcionalmente talentoso que interpretó una gran variedad de papeles en el escenario y la pantalla con extraordinaria habilidad”, dijo la agencia. “Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho”.

