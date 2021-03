Abogado de Emma Coronel insulta a la hondureña Satcha Pretto durante entrevista

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La periodista hondureña Satcha Pretto fue insultada por el abogado de Emma Coronel durante una entrevista en vivo para Despierta América.



Jeffy Lichtman, defensor de la esposa de "El Chapo" Guzmán, fue interrogado sobre el caso de Emma Coronel y si se entregó o fue detenida, además la catracha le preguntó cómo están las gemelas y cómo será su defensa.



Los cuestionamientos de Pretto provocaron el malestar de Lichtman, quien respondió de forma agresiva y la insultó varias veces.

"A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cartel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, una idiota, una idiota…", profirió Lichtman durante su entrevista.



Segundos después Pretto le respondió: "Lo que no entiendo su enojo hacia mí, yo le estoy haciendo las preguntas que todos nos hacemos y lo noto un poco agresivo, podría explicarme ¿por qué?".



El abogado insistió en que Pretto estaba tratando de sacarle información para poner en peligro la vida de las niñas (hijas de "El Chapo") y los familiares.

A raíz de la falta de respeto del defensor de la exreina de belleza, Pretto decidió detener la entrevista y Lichtman dijo que sería la última que concedería a Univisión.

Así fue la tensa entrevista: