Carlos Villagrán comparte foto de un 'Quico' con cuerpo fitness

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El actor mexicano Carlos Villagrán, conocido popularmente por su icónico personaje "Quico" de la vecindad de 'El Chavo del 8', impresionó a sus seguidores al publicar una imagen en la que hace gala de una figura fitness.

Y es que después de que la actriz María Antonieta de las Nieves compartiera una foto vistiendo un bikini negro, el artista no quiso quedarse atrás y difundió una imagen de él editada.

El actor, quien recientemente ha buscado incursionar en la política, publicó el fotomontaje resaltando el cuerpo ideal para su personaje. La foto lo muestra con un figura esculpida producto de la buena alimentación y el ejercicio.

El comicó resaltó que su hija fue quien le ayudó a montar la fotografía con la cara de 'Quico' en el cuerpo de otra persona.

La fotografía que fue compartida a través de su cuenta de Instagram iba acompañada de los hashtags #ejercicio, #mamey, #fuerte, #kiko, #quico, #carlosvillagran, #fitness, #enforma, #buenaalimentacion y #sanosaludable, con los cuales promovió un estilo de vida más saludable.

La cómica imagen acumula innumerables reacciones de sus más de 342 mil seguidores que no han dudado en dejar comentarios tales como: "soñar no cuesta nada", "no se parece en nada", "qué cuerpo tiene Quico".

