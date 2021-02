"Ni idea": arremeten contra Camilo por no conocer a Selena Quintanilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantante colombiano Camilo Echeverri desató la indignación de muchos internautas al desconocer a la icónica artista Selena Quintanilla.



Si bien es cierto, Selena falleció de forma trágica en marzo de 1995, pocos días después de que Camilo cumpliera apenas un año, la música de la artista la inmortalizó y gracias a ello muchas generaciones aún la escuchan y bailan.



Todo comenzó cuando BuzzFeed, la empresa de entretenimiento dedicada al seguimiento del contenido viral, realizó una dinámica con el intérprete de "Tutu" en donde él debía escuchar algunas canciones por varios segundos y nombrar a los cantantes.

En el video le tocó escuchar una de las canciones de la "Reina del Tex-Mex" y tras reír varias veces, Camilo dijo: "No sé quién es, no, ni idea", por lo que los entrevistadores tuvieron de decirle que se trataba de Selena Quintanilla.



Al oír la respuesta el joven de 26 años agregó: "No sé de Selena, pero sé de Evaluna", haciendo alusión a su esposa, quien también es cantante y es hija del famoso artista Ricardo Montaner.

Luego los internautas comenzaron a emitir comentarios en contra del cantante y criticaron -como en otras ocasiones- su excesivo romanticismo con su esposa Evaluna.



"La verdad que Camilo me cae súper bien, pero decir que no conoce a Selena Quintanilla y que sí a Evaluna. ¡Dios! harta que en todo meta a su mujer y totalmente desubicado su comentario", comentó una usuaria de Twitter.