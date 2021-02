Meghan Markle cambió en secreto su nombre en el certificado de nacimiento de Archie

LONDRES, INGLATERRA.- Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra realizaron cambios en el certificado de nacimiento de su hijo Archie, borrando sus dos primeros nombres y agregando el de sus títulos reales.

La última copia del documento, obtenida por The Sun, muestra que la ex actriz realizó cambios en el documeto justamente un mes después del nacimiento de su primogénito el 6 de mayo de 2019, retirando "Rachel Meghan" por el de "Su Alteza Real la Duquesa de Sussex".

Mientra tanto, el hijo de Carlos de Inglaterra agregó "Príncipe" al documento para completar su título de "Su Alteza Real el Príncipe Henry Charles Albert David, Duque de Sussex".

Archie Harrison Mountbatten-Windsor cumplirá dos años el próximo mes de mayo y es el séptimo en la línea de sucesión al trono en la corona inglesa, pues a pesar de que sus padres salieran de la familia real en enero del año pasado el pequeño conserva sus títulos reales.

El cambio en los certificados se hizo días antes de que los Sussex anunciaran que romperían los lazos con la organización benéfica que compartían con Kate Middleton y el príncipe William, en medio de los rumores que indicaban que existían tensiones entre los hermanos y sus respectivas esposas.

A los pocos meses Meghan y Harry se distanciaron de la familia real y se mudaron a Los Ángeles.

El exsecretario de prensa de la reina Isabel II, Dickie Arbiter, dijo: “Quizás esta fue una de las primeras partes de su plan”. En tanto, Lady Colin Campbelñ, señaló: “Es extraordinario y plantea todo tipo de preguntas sobre lo que estaban pensando los Sussex”.

Esta medida fua calificada como “sin precedentes” ya que podría nterpretarse como un desaire a los duques de Cambridge, quienes sí incluyeron los nombres de Kate Middleton en los certificados de sus hijos.

La copia del acta de nacimiento filtrada por The Sun.



Los expertos aseguran que también puede interpretarse como un intento de Harry por igualar a su esposa con su madre, Lady Di, quien siempre usó el título de “Su Alteza Real la Princesa de Galés” en los certificados de nacimiento de sus hijos.

Por otra parte se conoció que es “poco probable” que la duquesa de Sussex acompañe a su esposo cuando regrese al Reino Unido a principios de junio, en cambio es casi seguro que el sexto en la línea de sucesión al trono viaje solo para ver a su familia por primera vez desde el llamada “Megxit”.

Ahí se espera que Harry asista al cumpleaños 100 de su abuelo, el príncipe Phillip, y al Trooping of The Color y otras festividades.

De momento se desconocen los planes de Meghan y Harry, sin embargo se cree que este último viajará para visitar a la reina Isabel II, el principe Carlos y el príncipe William sin la compañía de su esposa e hijo.

Harry también deberá ir a Reino Unido en julio para la ansiada inauguración de la estatua que junto con su hermano William encargaron en memoria de Diana en el palacio de Kensington.

Meghan Markle respondió

La esposa del principe Harry aclaró el pasado domingo que el documento filtrado se cambió por pedido de la familia real. “El cambio de nombre en los documentos públicos en 2019 fue dictado por altos funcionarios del Palacio. Esto no fue solicitado por Meghan, la duquesa de Sussex ni por el duque de Sussex”, indicó un portavoz.

“Este tabloide de Reino Unido y el carnaval de los llamados ‘expertos’ eligió engañosamente convertir esto en un calculado ‘desaire familiar’ y sugerir que, extrañamente, ella querría no tener su nombre en el certificado de nacimiento de su hijo, o cualquier otro documento legal, sería ridículo si no fuera ofensivo. Están sucediendo muchas cosas en el mundo; centrémonos en eso en lugar de crear clickbait”, concluyó el vocero de la exactriz, dejando claro que Meghan no estuvo detrás de la decisión.