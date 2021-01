Rix sobre acusaciones de Nath Campos: Es un caso mediático

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El youtuber Ricardo González, conocido como "Rix" se pronunció por primera vez luego que la influencer Nath Campos lo denunciara por abusar sexualmente de ella hace unos años cuando los dos estaban borrachos.



Aunque tardó casi una semana en romper el silencio, el famoso aseguró que todo se trata de fabricar un caso mediático, que no piensa salir del país y que enfrentará la justicia.



Además, el también unfluencer compartió que no le han permitido ver la carpeta de investigación.



Este fue su mensaje en las historias de Instagram:



"Respecto a las declaraciones hechas en los últimos días hacia mi persona.



1. No salí, ni tengo intenciones de salir del país.



2. Hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia (ya que incluso obstaculiza el mismo proceso) sino de fabricar un caso mediático.



3. Por ahora, enfrentaré el tema legal, que por el momento no tengo ni acceso a ver la carpeta de investigación en mi contra, pero estoy seguro que las autoridades realizarán su trabajo de manera imparcial sin ceder a presiones mediáticas ni políticas donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona.



4. Apelo a la responsabilidad, objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación, a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático.

Nath Campos, a través de un video en YouTube, denunció que hace algunos años fue agredida por Rix después de haber convivido en una fiesta donde habían ingerido mucho alcohol.



Según la versión de la youtuber, no recibió el apoyo necesario de su agencia, por lo que en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.



Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.



En la versión de Rix sobre lo que ocurrió dijo que no tiene claro qué fue lo que pasó.



“Fuimos a un antro un grupo de amigos, cada quien llegó por su cuenta, tomamos, cada quien tomó por su cuenta y en algún punto Naty y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente, nos despertamos y ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche”, comentó.