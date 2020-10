Esposo de la actriz Fernanda Castillo sufre síntomas del embarazo

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Fernanda Castillo reveló que su esposo, el actor Erik Hayser, es quien sufre los síntomas del embarazo de su primogénito.



En una entrevista para el programa de radio "Todo para la mujer", Castillo dijo que su prometido sufre los antojos.

“Al principio sí (sintió los malestares). Un poquito de náuseas, pero no mucho. Le han dado más antojos que los que me han dado a mí. Él antes no era nada dulcero y ahora se ha vuelto así a partir de este proceso”, contó.



Aunque es el actor quien lucha contra la ansiedad, la intérprete de "Mónica Robles", en la serie de Telemundo "El señor de los cielos", dice que ambos han disfrutado el embarazo.

"Lo hemos disfrutado muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de eso, al final estar aquí los dos viviendo este proceso de cerquita y muy juntos y estamos muy divertidos con ver cómo vamos cambiando y cómo nos vamos emocionando con el proceso", expresó.