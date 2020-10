La alocada fiesta de cumpleaños de Cardi B junto a Offset

Cardi B celebró con su ex y con sus amigos más cercanos. Foto: Instagram

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Alcohol, lujosos regalos y bailes exóticos, así celebró la cantante Cardi B su cumpleaños número 28 junto a sus amigos más cercanos y su pareja Offset, contra quien presentó una demanda de divorcio hace un mes.



La intérprete de Wap celebró su natalicio en Las Vegas, fiesta que llegó hasta el amanecer.



Primero celebró en un club y luego a una casa privada donde la situación se tornó aún más salvaje y donde se le vio muy pegada al padre de su niña.



Los lujos no se hicieron esperar, y aunque aún no queda claro si volvió con su ex, este decidió regalarle un carro Rolls Royce a la cantante de origen dominicano en el que los asientos tenían escrito Kulture, nombre de la hija de ambos.

Tras quedar sorprendida por el costoso regalo, Cardi no dudo en darle un beso a Offset, lo que hizo cree que la pareja había arreglado su situación amorosa.



En video publicados horas después, durante el "after party" se podía ver a las amigas de Cardi B bailando, después apareció ella haciendo twerking.





En otras imágenes se puede observar a Cardi B bailando en las piernas del que se debería convertir en su exesposo en unos meses.



La artista interpuso la demanda de divorcio argumentando que ya estaba cansada de las peleas.