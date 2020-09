Kim anuncia el fin de Keeping up with the Kardashians

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Keeping up with the Kardashian, programa que hizo famosas a Kim, Kourtney, Khloé, Kylie y Kendall Jenner llegará a su fin en 2021.



Fue la misma Kim quien anunció a través de sus redes sociales que el reality show no seguirá grabando su vida y la de sus hermanas, después de 14 años.

La también empresaria aseguró que fue una decisión difícil de tomar, pero agradeció a todos los fanáticos por seguir el show tantos años. Asimismo, aseguró que sin el programa no estaría en el lugar que se encuentra hoy.

Este fue el comunicado:

A nuestros increíbles fans:



Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians.



Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino.



Gracias a las miles de personas y empresas que han sido parte de esta experiencia y, lo más importante, un agradecimiento muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros; E! por ser nuestro socio y nuestro equipo de producción en Bunim / Murray, que ha pasado incontables horas documentando nuestras vidas.

Nuestra última temporada saldrá al aire a principios del 2021.



Sin Keeping Up With the Kardashian, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecido con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la configuración de nuestras carreras y cambiaron nuestras vidas para siempre.



Con amor y gratitud, Kim