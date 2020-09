Diablos Negros presentará el videoclip de su más reciente sencillo "Junto a mí"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La reconocida banda hondureña Diablos Negros continúa brillando con luz propia y esta vez lo demuestra con el lanzamiento del videoclip de su más reciente sencillo "Junto a mí".



La presentación del clip se realizará este sábado 12 de septiembre con una conferencia de prensa virtual, que será transmitida a las 5:00 de la tarde, a través del canal de YouTube del grupo de rock.



"Junto a mí" es una canción que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana, la pandemia del covid-19 y sus consecuencias, la nueva realidad, el distanciamiento social y la pérdida prematura de seres queridos.



Con esta melodía, Nilo Espinal, Emilio Álvarez, Dagoberto Lozano y Carlos Cedeño nos harán recordar de manera muy especial a la familia y la importancia de dedicarle nuestros mejores momentos.

No se pierda el lanzamiento de "Junto a mí", a través del canal de YouTube de Diablos Negros.







En entrevista con EL HERALDO, Nilo Espinal, vocalista de la destacada agrupación, dijo que este nuevo material "habla directamente de cuánto hace falta un abrazo y esa compañía que hoy tanto valoramos".



El artista y productor aseguró que "Junto a mí" despertará en los fans de Diablos Negros ese amor que en ocasiones se pierde debido a la rutina. Además, reconfortará saber que pese a la distancia, ese ser que amamos siempre estará junto a nosotros.



Es propicio mencionar que este sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales, así que no existe excusa alguna para que usted no disfrute esta impresionante producción.



Los talentosos músicos siguen trabajando en lo que tanto les apasiona y luchando ante la adversidad. Con "Junto a mí" agradecen una vez más el amor de su público, que siempre permanece en el incomparable barco de Diablos Negros.



Con mucha emoción, Espinal aprovechó la conversación con EL HERALDO para enviar un mensaje a los seguidores de la banda: "Querida familia sepan que sabemos que tenemos a los mejores fans del mundo. Son los mejores y les deseamos mucha paz y mucho rock an roll. ¡Todos Somos Diablos Negros!".