Sergio Mayer tras muerte de Xavier Ortiz: "Sabíamos que estaba muy deprimido"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La sorpresiva muerte de Xavier Ortiz del grupo pop Garibaldi fue sentida entre sus excompañeros de banda y otros miembros de la comunidad artística.



Uno de los primeros en comunicar la lamentable noticia fue su excompañero Sergio Mayer Bretón, quien actualmente es diputado federal por el partido Morena y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

“Estoy lastimado, devastado por la pérdida de un gran amigo, un hermano porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida y era mi hermano porque así lo decidimos los dos. Comparto con ustedes la lamentable pérdida de mi hermano Xavier Ortiz”, dijo Mayer en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Suicidio

Olga Ortiz, quien se identificó como hermana del cantante y actor de 48 años, informó en su cuenta de Twitter (@quimicaolga) que Xavier se había suicidado.



“Soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicidó. Estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa, apenas acababa de vender su casa y tenía dinero, estamos tan sorprendidos”, explicó.



Ortiz había dicho recientemente que, ante la cancelación de eventos y por la crisis económica, estaba vendiendo cubrebocas y gel antibacterial. De hecho, llevaba tiempo alejado de los reflectores; tenía negocios en Guadalajara, donde residía. En esa ciudad sufrió un accidente de motocicleta en 2011 por el que estuvo en terapia intensiva. En el accidente también estuvo implicada la alcaldesa de la localidad de Totatiche.

Muestras de pesar

Ortiz formó parte del grupo Garibaldi, famoso entre por sus reveladores trajes de charros y por éxitos como “Banana”, “La ventanita” y “Que te la pongo”.

La banda, que estuvo activa de 1989 a 1995, actuó en la comedia “¿Dónde quedó la bolita?”. Ortiz también participó en el regreso de la agrupación en 2010, pero el reencuentro no fue exitoso.



En la banda encontró no sólo la fama sino el amor en su compañera Patricia Manterola, con quien estuvo casado de 1999 a 2004. Una década después, se casó con la arquitecta Carisa de León, madre de su hijo Xavier, de 8 años. La pareja estaba separada al momento de la muerte de Ortiz.



“Así te recordaré siempre querido Xavi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo ... ¡BUEN VIAJE DE REGRESO A CASA QUERIDO XAVI! Descansa en paz”,escribió Manterola en Instagram.

Ortiz, quien antes de dedicarse a los espectáculos estudió para ser cirujano dentista, continuó actuando en telenovelas como “Camila”, “Un gancho al corazón” y “Duelo de pasiones”. Asimismo, participó en producciones de teatro como “Aventurera” y “Solo para mujeres”. Con Mayer Bretón actuó en la película de acción “Una morra desmadrosa y dos malandrines”.



“Siento tanto la tristísima partida de Xavier Ortiz. Fuimos grandes amigos en nuestra muy temprana juventud, incluso antes de que él llegara al mundo musical. Mi más sentido pésame para sus muy queridos hermanos, su familia y amigos. Descansa en paz Xavierín querido, vuela alto", escribió la cantante Lucero en Twitter.



Maribel Guardia, con quien actuó en “Aventurera”, lo recordó con una fotografía de la producción. “Fue un honor compartir escena contigo amigo. Descansa en paz”, escribió en Twitter.



La cantautora y actriz Fernanda Ostos, en tanto, destacó la urgencia de atender enfermedades mentales como la depresión.



“Es una enfermedad que necesita ser tratada como tal. No es cuestión de ‘ganas’. Un diabético no va a estabilizar sus niveles de azúcar con buena actitud, se requiere de tratamiento, bueno pues igual la depresión. Descanse en paz #XavierOrtiz”, escribió.

