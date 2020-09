Esposa de Ozzy Osbourne revela que el cantante de rock la quiso matar

LONDRES, INGLATERRA.- Sharon, esposa de Ozzy Osbourne, reveló que el cantante de rock intentó matarla cuando estaba bajo los efectos de las drogas.



La relevación ocurrió durante uno de los episodios de su nuevo documental titulado “The Nine Lives of Ozzy Osbourne”, que se publicará esta semana.

“No tenía idea de quién estaba sentado frente a mí en el sofá, pero ese no era mi esposo. Estaba en un estado en el que tenía esa mirada en sus ojos, pero las persianas estaban cerradas y yo no conseguía verle bien. Y él simplemente dijo: ‘Hemos tomado la decisión de que tienes que morir’”, dice Sharon.



La mujer dice que Ozzy Osbourne se le abalanzó para quitarle la vida, solo minutos después de haber acostado a Aimee, Kelly y Jack, sus hijos, en aquel entonces menores de edad.



“Él estaba tranquilo, muy tranquilo, y de repente se abalanzó sobre mí y comenzó a estrangularme. Me tiró al suelo con él y yo intenté buscar la mesa. Conseguí encontrar el botón de pánico y simplemente lo presioné. Lo siguiente que supe fue que la policía estaba allí. Es el momento en el que más miedo he tenido de toda mi vida”, recordó.

Cárcel

Tras irrumpir en la vivienda, la policía capturó al cantante, sin embargo, al siguiente día no recordó lo que estuvo apunto de realizar.



“Estaba muy tranquilo... en paz absoluta. Pero lo único que recuerdo es que me desperté en la cárcel y le pregunté al policía: ‘¿Por qué estoy aquí?’, a lo que me respondió ‘Por intento de asesinato'", explica el cantante en el documental.



Por el hecho, Ozzy Osbourne estuvo ingresado seis meses en un centro médico para someterse a un tratamiento, mientras en su cabeza resonaba el ultimátum de su esposa.



“Le dije: ’No quiero el dinero... pero si vuelves a hacer algo así, o te mato yo o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños tengan que pasar por algo así?”, puntualizó la esposa del artista, con quien ha estado casos por 38 años.

