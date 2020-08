La razón por la que Jim Parsons, Sheldon Cooper, dejó The Big Bang Theory

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El aclamado programa The Big Bang Theory llegó a su fin en 2019 cuando Jim Parsons, Sheldon Cooper, decidió no seguir interpretando a su emblemático personaje porque necesitaba cambiar de aires y estaba exhausto.



Fue varios meses después de su inesperada decisión, que el actor reveló los detalles que lo hicieron determinar que no seguiría más en la producción.



"Fue un camino complicado, como te puedes imaginar", dijo Parsons en una entrevista en el podcast de David Tennant.



Además, recordó que cuando renovó para las temporadas 11 y 12 tuvo una "especie de sospecha en el corazón" de que era el final.

"Hicimos la undécima temporada y ese verano fui a Nueva York para hacer Boys in the Band en Broadway", relató el intérprete, que reconoció que por aquel entonces estaba "exhausto".



"Estaba realmente molesto, más que nada porque uno de nuestros perros estaba llegando al final de su vida en ese momento. Se le veía tan mal y yo estaba tan cansado que comencé a llorar. Pensé: 'El perro se va a morir mientras estoy trabajando y me siento muy mal'", rememoró.



Su "momento de lucidez" fue cuando el perro empeoró y tuvo que sacrificarlo.



A lo anterior se sumó la fractura que se hizo en el pie durante una representación. "Pensé que tenía que tomar una decisión", afirmó.



A medida que se acercaba la fecha de rodaje de la temporada 12 de The Big Bang Theory, el artista se dio cuenta de que tendría 46 años al final de la grabación. Su padre murió a los 52 años y la diferencia de apenas seis años le hizo reflexionar sobre su futuro.

"No soy supersticioso ni nada de eso. Fue sólo una cuestión de contexto ", aclaró.