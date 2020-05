Hallan sin vida a Amber-Lee Friis, la concursante más polémica de Miss Universo 

WELLINGTON, NUEVA ZELANDA.- La modelo Amber-Lee Friis, finalista neozelandesa de Miss Universo 2018, fue hallada muerta en su domicilio, informó la cuenta oficial de Miss World News New Zeland.

La joven de 23 años publicó unas horas antes de su muerte una foto junto a su hermana, sin imaginar que sería su último posteo.



La modelo, que padeció de ataques de bullying en el colegio y no fue siempre de un trato fácil. En el colegio era llamada por sus compañeros "chimpan", por tener la piel bronceada y los ojos ligeramente inclinados. A los 15 años decidió mudarse con su novio y estudiar mecánica mientras trabajaba en una pizzería.

“Amber cambió mucho en su trayectoria como concursante. Tras un inicio un poco estrafalario, acabó siendo una de las más positivas y comprensivas de las concursantes”, escribió Miss World News New Zeland.



Su muerte ha sido catalogada como “súbita” y está siendo investigada todavía y hay quienes consideran que podría tratarse de un suicidio.



La agencia The Talent Tree, que la representaba, le dedicó un emotivo homenaje. “Es con inmensa tristeza que reconocemos el repentino fallecimiento de la bella y talentosa Amber-Lee Friis. Ella fue una de nuestras modelos originales en The Talent Tree y finalista en Miss Universe NZ 2018. Nuestras sinceras condolencias para su familia y amigos”.

