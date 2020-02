España cancela actuación de Plácido Domingo en Madrid  

MADRID, ESPAÑA.-El gobierno español canceló dos presentaciones de Plácido Domingo en el Teatro Nacional de la Zarzuela previstas para mayo un día después de que el legendario tenor aceptara la “plena responsabilidad” de sus acciones tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada.



Es la primera vez que se cancela una presentación de Domingo en Europa desde que surgieron las denuncian contra el ídolo de la ópera.



El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música dijo el miércoles que “ante la gravedad de los hechos” y “en solidaridad con las mujeres afectadas”, junto con las declaraciones de Domingo sobre su responsabilidad, cancelaba su participación en la presentación de la zarzuela “Luisa Fernanda” el 14 y 15 de mayo en el Teatro de La Zarzuela.



Informó su decisión al día siguiente de que un sindicato que representa a cantantes de ópera dijo que sus investigadores concluyeron que el astro, exdirector general de la Ópera Nacional de Washington y la Ópera de Los Angeles (LA Ópera), se había comportado de manera inapropiada a lo largo de dos décadas mientras ocupaba cargos directivos en ambas compañías.



Domingo emitió después un comunicado en el que dijo: “Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones y he crecido a partir de esta experiencia”.

La investigación del sindicato fue la primera de dos pesquisas independientes que se realizaron después de que múltiples mujeres acusaran a Domingo de acoso sexual y abuso de poder en dos reportajes de The Associated Press publicados el año pasado. La segunda investigación, que todavía sigue en curso, fue emprendida por la LA Opera, en la que Domingo fue director general desde 2003 hasta su renuncia en octubre.



La respuesta de Domingo fue muy diferente de sus primeras declaraciones, en las que tenía un tono de incredulidad ante las acusaciones reportadas por AP sobre que acosó sexualmente a múltiples mujeres.



Mientras tanto, el Teatro Real en Madrid dijo que tendrá una reunión para analizar si mantendrá la actuación de Domingo en la ópera “La Traviata” en mayo por motivos similares.



El director de comunicación del Teatro Real, José María Noguerol, dijo que la comisión ejecutiva de la compañía tendrá la junta pronto, pero no pudo decir exactamente cuándo.



Indicó que la compañía también había solicitado una copia de los resultados que hallaron los investigadores.



En un principio el Teatro Real respaldó la presunción de inocencia de Domingo cuando surgieron las denuncias. También destacó su trayectoria profesional, aunque igualmente señaló que el teatro tenía una tolerancia cero ante conductas indebidas.

Por años Domingo ha sido uno de los astros más populares y venerados de España. Muchos lo defendieron cuando surgieron las acusaciones el año pasado.



En Salzburgo, el festival de la ciudad dijo el martes que estaba revisando las presentaciones de Domingo en “I Vespri Siciliani” (“Las vísperas sicilianas”) previstas para agosto de 2020.



“El Festival de Salzburgo tiene la intención de obtener información amplia sobre las investigaciones que se están realizando actualmente en Estados Unidos antes de que se consideren más pasos, y entonces informará a la prensa su decisión”, dijo en un comunicado.



El festival dijo que su prioridad “era y sigue siendo tratar al cantante, que ha sido confrontado con acusaciones de conducta indebida, justamente. En otras palabras, no apresurarse a emitir un juicio”.



“Los hechos, sin embargo, han cambiado ahora”, dijo el festival, mientras que agregó que Domingo “reconoce que su comportamiento pudo afectar a las mujeres en cuestión y se disculpa por ello”.



Domingo tiene previsto cantar en mayo en un festival en Úbeda, en el sur de España. Las entradas para esa presentación están agotadas, de acuerdo con Televisión Española.



De momento no se pudo consultar a los organizadores del concierto para conocer su posición.

