En duda presentación de Plácido Domingo en Tokio 2020

TOKIO, JAPÓN.- El comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio aún no ha decidido qué sucederá con la prevista participación de Plácido Domingo en un evento de los Juegos de 2020 y revisa las acusaciones contra el tenor español de acoso sexual a varias mujeres.



The Associated Press publicó a principios de este mes un reportaje sobre las numerosas acusaciones contra el astro de la ópera por incidentes que se extendieron durante varias décadas.



Las mujeres señalaron a Domingo por hacer uso de su autoridad para presionarlas para tener relaciones sexuales, incluso en la Ópera de Los Ángeles, donde por años ha sido el director general.



Domingo calificó las acusaciones como “profundamente preocupantes, e inexactas tal como se describen”, y agregó que consideraba que “todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bien recibidas y consensuadas”.

Esclarecimiento

El comité organizador informó este viernes en un comunicado que “Tokio 2020 busca esclarecer la situación".



Domingo, de 78 años, tiene previsto presentarse el próximo abril en un evento patrocinado por los Juegos Olímpicos que une la ópera con el teatro tradicional japonés Kabuki para el que también está anunciado el actor japonés Ebizo Ichikawa, como parte del Festival Nippon que busca promover la cultura japonesa y la diversidad.



La reacción a nivel mundial ante las actuaciones contra Domingo ha sido variada. Dos de sus conciertos en Estados Unidos fueron cancelados por los organizadores, pero sus compromisos en Europa no se han visto afectados.



El movimiento #MeToo contra el acoso y el abuso sexual no ha tenido un impacto tan grande en Japón como en otros países occidentales, en parte porque existe una gran presión contra las víctimas para que no hagan escándalos ante los temores por el rechazo social.



Varias mujeres dijeron a la AP que Domingo trató de presionarlas para tener relaciones sexuales bajo la promesa de empleos, castigándolas en algunos casos cuando se negaban a sus propuestas. Otras mujeres dijeron que las insinuaciones del tenor español las hacían sentir incómodas. Los supuestos incidentes se remontan hasta la década de 1980.