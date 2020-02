Seungri, exintegrante de la banda Big Bang, podría enfrentar corte marcial

SEÚL, COREA DE SUR.-El astro del K-pop Seungri, quien está acusado de violar la ley antiprostitución de Corea del Sur, podría tener que ingresar al ejército del país y enfrentar un juicio en una corte marcial.



La semana pasada la fiscalía acusó al ex miembro de la banda Big Bang, cuyo nombre verdadero es Lee Seung-hyun, de cargos de violar las leyes sobre prostitución, apuestas ilegales e intercambio de monedas extranjeras.



La administración militar dijo el martes que le envió a Seungri documentos para pedirle que se reporte por 21 meses de servicio militar obligatorio, un requisito para todos los hombres aptos en Corea del Sur pues los fiscales habían terminado de investigarlo.

Dijo en un comunicado que le preocupaba que un juicio extendido en cortes civiles podría afectar su esfuerzo por hacer cumplir la obligación militar a Seungri, de 29 años.



Señaló que el caso de Seungri será entregado a una corte marcial si se enrola en el ejército.

Los hombres elegibles para el servicio militar en Corea del Sur pueden retrasar su conscripción cinco veces bajo ciertas condiciones antes de cumplir 31 años, pero el aplazamiento acumulado no puede exceder dos años.



Seungri pospuso su conscripción en marzo de 2019. La agencia dijo que no revelará si retrasó su ingreso al ejército nuevamente, o cuándo se espera que se una, citando reglas de seguridad.



Los medios sudcoreanos señalaron que se espera que Seungri entre al ejército a finales de febrero o comienzos de marzo. La agencia de noticias Yonhap dijo que es poco probable que los encargados del servicio militar vuelvan a autorizar otra solicitud para aplazar su conscripción por futuros juicios en cortes civiles.



Los fiscales no proporcionaron detalles sobre los cargos. Medios sudcoreanos reportaron que Seungri fue acusado de contratar prostitutas para él y para inversionistas de Taiwán, Japón y Hong Kong, incurrió en apuestas ilegales en el extranjero y no reportó ante las autoridades sudcoreanas el dinero que pidió prestado en el extranjero para usarlo en apuestas. Seungri ha negado la mayoría de las acusaciones.



Big Bang ha sido una de las bandas de K-pop más exitosas desde el comienzo de su carrera en 2006, atrayendo una cantidad enorme de seguidores en Asia y el mundo.



La revista Forbes reportó en 2016 que un año antes habían ganado 44 millones de dólares brutos. La carrera de Big Bang ha estado en pausa temporal mientras otros miembros cumplen su servicio militar.

El caso de Seungri es uno de varios escándalos que han afectado a la industria sudcoreana de los espectáculos en años recientes. En noviembre el cantautor Jung Joon-young fue sentenciado a seis años de prisión y el exintegrante de una banda masculina Choi Jong-hoon una sentencia a cinco años después de que fue declarado culpable de relaciones sexuales ilícitas por abusar de una mujer.