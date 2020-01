Belinda se recupera de la influenza H1N1

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La cantante Belinda ya se encuentra mejor de salud tras notificarle a sus fans que fue diagnosticada con influenza H1N1.

Según confirmó el productor teatral, Alejandro Gou, la también actriz ya regresó a los ensayos del musical "Hoy no me puedo levantar"y con esto se confirma que sí estará presente en el estreno de la obra.

El pasado jueves, la chica de 30 años de edad, informó que por órdenes médicas debía guardar resposo en casa, situación que le impidió presentarse junto a Moderatto en el Teatro del Pueblo y en The Normal Club, en León Guanajuato.

"Por medio de la presente lamento mucho informarles que por causas de salud no podré presentarme en el evento programado para el viernes 10 de enero del 2020 en la Feria de León. El diagnóstico de mi médico de cabecera indica que sufro de una infección ocasionada por el virus de influenza H1N1”, detalló Belinda.



En el comunicado se disculpó y prometió que pronto vería a sus fans.



Belinda detalló a la revista TV Notas que debido a la influenza H1N1 sufrió varios malestares. Se desmayó y tuvo temperaturas de más de 39 grados, además reveló que vomitó a diario, que no ha comido como es debido, pues no le da hambre y que padece de muchos dolores de cabeza.

Pese a todos los malestares, la intérprete de "Sapito" ya está de regreso frente a los reflectores dando lo mejor.