Las 7 series de Netflix más vistas de 2019 

Netflix sin dudas ha traído grandes estrenos en 2019 y nos ha dejado una variedad de series y películas para disfrutar este años, pero no todas logran acaparar al 100 por ciento a los espectadores.



Sin importar si se trata de drama, ciencia ficción, misterio o polémica, estos títulos alcanzaron los máximos niveles de reproducciones y un lugar en el corazón de los usuarios de Netflix.

El siguiente top 10 muestra las series más gustadas y seguidas por todos durante el 2019, se acuerdo a un informe de la plataforma de streaming:

Las 10 series más vistas en 2019:

7.- Élite

La serie española Élite cuyas escenas exteriores se grabaron en el campus principal de la Universidad Europea de Madrid, tiene 8 capítulos en su primera y segunda temporada.

La cantante y actriz Danna Paola y Miguel Bernardeau participan en esta segunda temporada.

El éxito de Élite llegó a alcanzar más de 20 millones de espectadores.









6. Unbelievable

La serie se basa en una investigación periodística basada en un caso real, que fue reconocida con un Pulitzer en el año 2016. Qué cosas sí pueden cambiar en relación a las denuncias por los abusos sexuales en la era del #MeToo.

Unbelievable. O Inconcebible. La inconcebible historia de una violación, en realidad.

Cifras: La serie alcanzó los 32 millones de hogares que estuvieron pendientes de la producción.

5. Sex Education

La serie británica es una comedia dramática, creada por Laurie Nunn, y protagonizada por Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells y Kedar Williams-Stirling.

Sex Education sigue a "un virgen socialmente torpe de la escuela secundaria que vive con su madre terapeuta sexual. Se une a Maeve, una “inteligente chica mala” para establecer una clínica para tratar los extraños y maravillosos problemas de sus compañeros".

Cifras: Sex Education fue vista en sus primeras semanas por 40 millones de espectadores, compartió Netflix.

4. You

Basada en la novela homónima de Caroline Kepnes, la serie You trata sobre la vida de un gerente de una librería que se enamora de una cliente llamada Guinevere Beck y rápidamente se obsesiona con ella, llegando a extremos.

Cifras: You fue vista en sus primeras semanas por 40 millones de espectadores.

3. La Casa de Papel

La serie de televisión española creada por Álex Pina gira en torno a un asalto de varios días preparado contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Un hombre misterioso, conocido como "El Profesor" está planeando el mayor atraco de la historia y los espectadores estarán en cada paso del golpe.

Cifras: Más de 24 millones de espectadores en todo el mundo vieron los ocho capítulo de la tercera temporada de La Casa de Papel; más de 10 millones se sumaron en tan solo la primera semana.

2. The Umbrella Academy

Serie de televisión de superhéroes estadounidense desarrollada por Steve Blackman para Netflix. Es una adaptación de la serie de cómics homónima escrita por Gerard Way.

The Umbrella Academy sigue a los miembros separados de una familia disfuncional de superhéroes, nacidos en circunstancias extrañas, que trabajan juntos para resolver la misteriosa muerte de su padre mientras se enfrentan a muchos conflictos.

Cifras: "The Umbrella Academy" ha superado los 45 millones de visionados, que han visto al menos el 70% de la temporada (momento en el cual comienzan a contar los visionados en Netflix), dijo el jefe de contenido de Netflix Ted Sarandos.

1. Stranger Things

Suspenso y ciencia ficción en una misma serie que se desarrolla en la época de los 80, en el ficticio condado de Hawkins, en Indiana, Estados Unidos.

Comienza con la desaparición de Will Byers un niño de doce años que desaparece misteriosamente. Luego aparece en escena una niña aparentemente fugitiva y con poderes telequinéticos y emprende la búsqueda. ​

Cifras: Symphony Technology Group compiló datos de la temporada en base usuarios que mide la visualización. Según Symphony, en los primeros 35 días del lanzamiento, Stranger Things promedió las calificaciones de alrededor de 14.07 millones de adultos. Esto hizo que fuera la tercera temporada más vista de contenido original de Netflix en los Estados Unidos en el momento detrás de la primera temporada de Fuller House y la cuarta temporada de Orange Is the New Black.