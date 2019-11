Selena Gómez niega reconciliación con su ex Samuel Krost

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Recientemente se rumoró en las redes sociales que la cantante Selena Gómez habría regresado con su expareja sentimental, Samuel Krost, sin embargo, es totalmente falso.

La cantante indicó a través de sus redes sociales que por los momentos está soltera, dando así por terminada cualquier incertidumbre sembrada entre sus millones de seguidores.

VEA: Halloween 2019: Los disfraces que lucieron reconocidas presentadoras hondureñas

"No estoy saliendo con nadie. Llevo soltera dos años. Será lo que Dios quiera, no lo que quiera yo", reveló la joven cantante de 27 años de edad.



¿Cómo inició el rumor? Todo fue a raíz de una fotografía en la que la ex estrella Disney aparece junto al joven empresario. Pese a que en la imagen hay más personas, el hecho que Samuel Krost apareciera junto a ella causó una verdadera alarma.

ADEMÁS: Asaltan casa de Rosalía en Barcelona y le roban varias joyas

Lo cierto es que Selena actualmente está viviendo una vida plena y alejada de amores tóxicos, como lo fue Justin Bieber.

En el plano musical, Gómez está saboreando las mieles del éxito con su más reciente sencillo Lose you to love me.