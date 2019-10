Rodrigo Vidal denuncia que fue humillado en un bar de Acapulco

ACAPULCO, MÉXICO.-El actor Rodrigo Vidal no soportó las humillaciones de las que fue objeto en el bar "Baby O" del puerto de Acapulco, así que decidió publicar todo su repudio y mala experiencia en Instagram.

"Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron en el ''Baby O''. Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. ‘Profeco’, ‘ONU’. Nos dejaron en la calle'', escribió en su cuenta de Instagram.

Horas después emitió un comunicado de prensa para dar más información sobre el incidente.

“Esperaron durante tres horas para poder pasar, al inicio creían que era porque había mucha gente, luego al preguntar los cadeneros (el personal que custodia la entrada) no les daban ninguna explicación, sólo se volteaban a ver entre ellos y se reían, hasta que a las 2:30 AM. cuando ya no había nadie afuera del bar, se dieron cuenta que estaban siendo víctima de un total grado de discriminación”, explica el documento.

El desagradable episodio ocurrió cuando el actor se disponía a celebrar un cumpleaños junto a su esposa y su madre.