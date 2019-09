Cristian Castro defiende a Véronica y arremete contra Yolanda Andrade

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-El cantante Cristian Castro decidió apoyar a su madre Verónica Castro, luego de los fuertes rumores de boda entre la actriz y la conductora de televisión Yolanda Andrade.



Con unos versos dedicados presuntamente a la conductora Andrade, el mexicano de 44 años decidió mostrar su apoyo públicamente.

"No es necesario mostrar belleza a los ciegos ni decir verdades a los sordos, basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, esos sí nos ganan o nos pierden para siempre", dice la imagen que compartió en su perfil de Instagram.

VEA: Yolanda Andrade confirma que se casó con Verónica Castro

De inmediato acaparó la atención de sus fans, quienes le aplaudieron por el apoyo que brinda a su progenitora envuelta en polémica.



"Deja que los puercos se revuelquen en su lodo. No le des en importancia a quien no se lo merece", "Defiende a tu bella madre como cuando ella dio la cara por tí cuando se reconciliaron", "Cristian, estoy muy orgullosa de que defiendas a tu mamá. Verónica no estás sola, ahí está tu hijo y todos tus admiradores te queremos", fueron algunos comentarios de sus fanáticos.

Controversia

Yolanda Andrade asegura que contrajo nupcias con Verónica Castro hace más de 10 años en Ámsterdam. Estas declaraciones han sido negadas por Verónica.

Tantos fueron los dimes y diretes, que la madre de Cristian Castro anunció que su retiro de los escenarios, sin especificar el tiempo.

ADEMÁS: Verónica Castro anuncia su retiro tras polémica con Yolanda Andrade

Minutos después de confirmarse la noticia, Yolanda Andrade publicó un mensaje, que según los medios de comunicación, es una respuesta directa al retiro de la actriz del mundo artístico.



“No hay nada más patético que una persona haciéndose la víctima (tratando de dar lástima) y culpando a los demás de sus acciones”, manifestó Yolanda en sus redes sociales. La publicación fue eliminada de sus cuentas.