Hijo de Ferdinando Valencia pudo haber muerto por negligencia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor mexicano Ferdinando Valencia reveló este martes que su hijo pudo haber muerto por negligencia médica.



En una entrevista con el programa Hoy, el famoso dijo que si el médico hubiese tomado otra decisión su pequeño seguiría vivo.



"Estoy seguro que si la primera toma de decisiones hubiera sido diferente, el resto de nuestra historia hubiera sido diferente. Estaban muy bien, los tabuladores marcaban perfección para nuestros hijos, pero alguien dijo 'veo que uno está mal, vamos a darle oxígeno dos horas y después te lo regreso'", aseguró el famoso sobre lo que ocurrió en el hospital.



"Es obvio que si el niño sale cinco días después del hospital y está con nosotros una semana, que fue la semana que más lo disfrutamos, la bacteria la pescó en el hospital", continuó afirmando.

Ferdinando Valencia también contó que cuando pasaron las dos horas preguntó nuevamente por su hijo y que en ese momento le respondieron que "ya te lo vamos a cobrar, vamos a dejarlo que pase la noche'. En la búsqueda de sus propios intereses no sabían lo que estaban detonando en nuestras vidas porque es obvio que ellos no tenían una mala intención tal vez".



Por su parte, Brenda dijo que durante los tres días que Dante, nombre que recibió el niño, estuvo en la terapia de oxígeno no recibió alimento.



Los médicos afirmaron que Dante luchó durante 100 días contra la meningitis que adquirió en el vientre de su mamá. Esta bacteria le provocó otros problemas de salud como hidrocefalia, neumonía y un derrame cerebral.