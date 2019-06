¿Cuál es el color que Kate Middleton y Meghan Markle jamás usarán en su ropa?  

LONDRES, INGLATERRA.- Kate Middlenton y Meghan Markle son íconos de la moda, sus vestimentas coloridas siempre son tendencia en redes sociales.



Sin embargo, a pesar de siempre usar tonos claros en su ropa hay un color que jamás será usados por las duquesas, el anaranjado.



De acuerdo con el diario The Express, las esposas de los príncipes no usan ese color en sus presentaciones porque no luce bien las fotografías.



Por su parte, el Harpers Bazaar dice que Meghan y Kate evitan usar prendas de este color porque es un tono "exclusivo" de la reina Isabel II.

