VIDEO: El día que Karol G se enfureció y lanzó un vaso con agua a presentadora venezolana

CARACAS, VENEZUELA.-En las redes sociales no hay nada oculto y precisamente en estos días salió a la luz un video que muestra a la colombiana Karol G furiosa durante un programa venezolano de "rondas de preguntas". El material audiovisual dura nueve minutos y culmina con el lanzamiento de un vaso con agua.

¿Cómo ocurrió el percance? Resulta que a la prometida de Anuel AA le tocó afrontar, junto a una compañera, preguntas muy difíciles, contrario a sus oponentes (la actriz venezolana Ivette Domínguez) que respondían con facilidad cada una de las interrogantes.

Al verse acorralada después de que uno de los concursantes le dijera "vamos a quedar 10 mil a cero porque parece que no tienen capacidad", Karol G manifestó su descontento frente a los productores. "Pues si no vamos a grabar no grabamos. No me parece y ya le dije a producción. Me ofendieron, traiganle una actriz de la talla de ella", se defendió.

Momento en que Karol G lanza el vaso con agua a Ivette Domínguez. Foto captura YouTube



Al final Karol G se bajó del escenario, caminó hacia el centro del set mientras Ivette Domínguez se acercaba para explicarle la dinámica. La reggaetonera no toleró la situación y le arrojó el agua que tenía en su vaso mientras repetía "¡Grosera!"

El percance necesitó la inmediata intervención de los productores y miembros del programa venezolano, quienes le explicaron que todo era parte de una cámara oculta de '¡Qué locura!'.

Así ocurrió todo: