Karol G, la prometida de Anuel AA, confiesa que quiere tener cinco hijos

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Karol G, la prometida del cantante de trap Anuel AA, confesó que desea tener una familia numerosa.



La intérprete de ‘Mi cama’ aprovechó el estreno de su documental "Karol G: La Guerrera del Género" para ahondar en detalles íntimos sobre sus sueños como esposa.



Cuando le preguntaron cuántos hijos desea, sorprendió con su respuesta. “La gente dice que estoy loca, especialmente en mi casa, pero siempre he dicho que quiero cinco, tres niños y dos niñas, pero me conformaría con tres. Vengo de familia numerosa, entonces a mí el hecho de tener muchas personas alrededor, me encanta”, explicó.



Luego agregó que se sueña primero "teniendo una niña que sea como que el amor de la vida del papá, eso es como que lo más bonito; además que yo fui el amor de la vida de mi papá y mi papá fue el amor de mi vida primero, entonces me sueño primero con una niña, vamos a ver".

¿Cómo quiere su boda?

Preparar la boda perfecta es una de las etapas que más empeño requiere de la novia. Al respecto, Karol G detalló sus gustos nupciales.



Durante la misma entrevista dijo que sueña "una boda frente al mar, muy personal con mi familia. Sin zapados todo el mundo y con una súper banda de moneritos tocando música como de hawaiana".