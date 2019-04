Así suena el remix de "Con calma", el éxito de Daddy Yankee junto a Katy Perry

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Daddy Yankee la sigue rompiendo como solo él sabe hacerlo. El cantante boricua sorprendió al anunciar la colaboración con la cantante Katy Perry para el remix de su éxito "Con calma" y el resultado ha sorprendido a sus fans.



A menos de 24 horas de haber sido lanzado, "Con calma" cuenta con 1.8 millones de reproducciones en YouTube. Es un hit.



"Hola me llamo Katy", es una de las partes en las que se le puede escuchar hablar en español a la intérprete de "I Kissed A Girl" en su colaboración con Yankee.



"You could be my Puerto Rican dream, I'll be your California gurl now (Podrías ser mi sueño puertorriqueño, ahora seré tu chica de California)", dice Perry en uno de los solos de la canción.



Daddy Yankee, que recientemente estuvo en Honduras, ha logrado imponerse en la lista de los Billboard con esta canción.





Este es uno de los dúos de reguetón que ha sorprendido en los últimos meses, luego que Ozuna lanzara su éxito con Selena Gómez y Cardi B "Taki taki"; Farruko y Pedro Capó lo hicieron con Alicia Keys en el remix de "Calma (Vamos pa' la playa)" y recientemente Maluma ft. Madonna con el éxito "Medellín".